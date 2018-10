எக்ஸ் ரே இயந்திரத்துக்குள் நுழைந்த சிறுவன்! - சீன ரயில்நிலையத்தை அதிர வைத்த காட்சி

சிறுவன் ஒருவன் ரயில் நிலையத்தில் இருந்த எக்ஸ்-ரே இயந்திரத்துக்குள் சென்று வரும் காட்சி வைரலாகி வருகிறது.

சீனாவின் சி.ஜி.டி.என் என்னும் செய்தி நிறுவனம் ஒரு வீடியோவை வெளியிட்டுள்ளது. அதில் சீனாவின், ஷியோலன் ரயில் நிலையத்தில் தந்தை ஒருவர் தன் மகனுடன் வந்தார். தனது உடைமைகளை ரயில் நிலையத்தின் சோதனை இயந்திரத்தில் வைத்துவிட்டு மறுபுறம் வந்தார். அப்போது திடீரென எதையோ தேடுகிறார். அப்போது அந்த எக்ஸ் ரே இயந்திரத்திலிருந்து அவரின் மகன் வெளியே வருகிறார். இயந்திரத்தில் பொருள்கள் வைக்கும் இடத்தின் அருகில் இருந்த சிறுவன் உள்ளே சென்றிருக்கிறான்.

எக்ஸ் ரே இயந்திரத்தில் சோதனையிட்டுக்கொண்டிருந்த அதிகாரிகளுக்கும் இந்தக் காட்சியைப் பார்த்து அதிர்ந்துவிட்டனர். எனினும், ` இயந்திரத்தில் குறைவான கதிரியக்கம் இருப்பதால், சிறுவனுக்கு எந்தப் பாதிப்பும் இல்லை' எனத் தெரிவித்தனர்.

சீனாவில் இதுபோன்று நடப்பது ஒன்றும் புதிதல்ல. கடந்த பிப்ரவரி மாதத்தில், பெண் ஒருவர் தன்னுடைய பொருள்கள் திருடு போய்விடும் என்ற அச்சத்தில் சோதனை இயந்திரத்துக்குள் பொருள்களுடன் பயணித்த வீடியோவும் வைரல் ஆனது.

Child sneaks into X-ray machine at security check in south China pic.twitter.com/qeOovAO4Wn