தந்தை வீட்டுக்குப்பதில் பக்கத்துவீட்டில் விட்டுச்செல்லப்பட்ட சிறுவன்! - சிசிடிவியால் சிக்கிய தாயின் தோழி

அமெரிக்காவின் டெக்சாஸ் நகரில், 911 அவசர எண்ணுக்கு தொடர்புகொண்ட ஒரு பெண், தன் வீட்டின் அழைப்பு மணி ஒலித்ததாகவும், சென்று பார்க்கும்போது யாருமின்றி இரண்டு வயது சிறுவன் அங்கு நின்றுகொண்டிருப்பதாகவும் புகார் அளித்தார். இதைத்தொடர்ந்து அங்கு சென்ற போலீஸார், அந்தப் பெண்ணுடைய வீட்டில் பொருத்தப்பட்டிருந்த சிசிடிவி கேமரா பதிவுகளை ஆய்வு செய்தனர்.

அப்போது குழந்தையுடன் காரில் வரும் ஒரு இளம் பெண், குழந்தையை வாசலில் நிற்கவைத்து, காலிங் பெல்லை அழுத்தி, கதவையும் வேகமாகத் தட்டிவிட்டு, குழந்தையையும், தன் கையிலிருந்த இரு பைகளையும் வாசலிலேயே போட்டுவிட்டு ஓடிச் சென்று காரில் ஏறிச் செல்வது பதிவாகியிருந்தது.

Police say a woman seen on video leaving a child on a doorstep in Spring, Texas could face charges. The child’s mother was in the hospital and a friend was supposed to drop off the two-year-old at his father's house. Investigators say the child was left at the wrong house. pic.twitter.com/1EyNs6wCUR