`குட்டியை கீழே விரட்டியது தாய்க் கரடிதான்!’ - வைரல் வீடியோவின் பின்னணி

கடந்த ஒரு வார காலமாக கரடி மற்றும் கரடிக்குட்டி பனிமலையின் உச்சத்துக்கு ஏற முயற்சி செய்யும் வீடியோ ஒன்று இணையத்தில் வைரலாகப் பரவி வந்தது. விடா முயற்சிக்கு எடுத்துக்காட்டு எனப் பலரும் அந்த வீடியோவைப் பகிர்ந்து வந்தனர். ஸ்காட்லாந்தைச் சேர்ந்த ஸ்ட்ரோம் ஹன்ட்லி (Storm Huntley) என்ற தொலைக்காட்சி தொகுப்பாளர், இந்த வீடியோவைத் தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் பதிவிட்டிருந்தார். அந்த வீடியோ பதிவிட்ட அடுத்த சில மணி நேரங்களில், 10 மில்லியன் பேர் அதைப் பார்த்து ரசித்துள்ளனர்.

இந்த வீடியோ ரஷ்ய நாட்டில் எடுக்கப்பட்டது என தற்போது தெரியவந்துள்ளது. அந்த வீடியோவில், முதலில் பனிமலையின் உச்சத்தில் ஏறிய, தாய்க் கரடி, தன் குட்டிக் கரடி மேலே ஏறி வருவதற்காகக் காத்திருக்கும். மேலே வரும் வேளையில், அந்தக் கரடி, தன் குட்டிக்கு கை கொடுக்க முயற்சி செய்யும்போது குட்டிக் கரடி தவறி மலையின் அடிவாரத்துக்கே சென்று விடும். அதன் பின்னர் மீண்டும் அந்தக் குட்டிக் கரடி போராடி மேலே வரும்.

ஆனால், தற்போது பிரபல ஆங்கில ஊடகமான அல் ஜஸீரா, தாய் கரடி கைகொடுக்கவில்லை, தாய்க் கரடிதான் தன் குட்டியைக் கீழே விரட்டியது என்றும், அதற்கு அதைப் படம் பிடித்த டிரோன்தான் காரணம் என்று விளக்கம் அளித்துள்ளது.

அந்தக் குட்டிக் கரடி தாயை நெருங்கும்போது, ஆளில்லா விமானமான டிரோனும் அதைப் படம்பிடிக்க நெருங்கி வருகிறது. இதைக் கவனித்த தாய்க் கரடி, ஏதோ ஒன்று குட்டியைக் தாக்க வருவதாக எண்ணி, தன் குட்டியை கீழே விரட்டுகிறது. அப்போது கீழே சென்ற குட்டிக் கரடி, மீண்டும் முயன்று மேலே ஏறுகிறது.

டிரோனை இயக்கிவரின் பொறுப்பற்ற தன்மைதான் இந்தச் சம்பவத்துக்கு காரணம் என விலங்கு நல ஆர்வலர்கள் போர்க்கொடி தூக்கியுள்ளனர். டிரோனின் வருகையைப் பார்த்து அஞ்சிதான் கரடி அவ்வாறு செயல்பட்டதாக விஞ்ஞானிகள் தெரிவிக்கின்றனர். விலங்குகள் குறித்து ஆய்வு செய்யும் பலர், இதுபோன்று டிரோன்களைப் பயன்படுத்துகின்றனர். ஆனால், விலங்குகள் பற்றிய அடிப்படை தகவல்கள்கூட தெரியாமல் காட்சிக்காக மட்டும் படம் பிடிக்கின்றனர். விலங்குகளைத் தொந்தரவு செய்யாமல் ஆய்வு செய்ய வேண்டும் என்கின்றனர்.

The ugly truth behind the viral video of a baby bear struggling to reach his mum on a clifftop. pic.twitter.com/KCcxETR19O