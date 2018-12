`ட்ரம்ப்பை தொடர்ந்து இம்ரான் கான்' - சுந்தர் பிச்சைக்கு சம்மன் அனுப்ப முடிவுசெய்துள்ள பாகிஸ்தான்

அமெரிக்காவைத் தொடர்ந்து, பாகிஸ்தானின் பஞ்சாப் மாகாண சட்டசபையும் கூகுள் சி.இ.ஓ சுந்தர் பிச்சைக்கு சம்மன் அனுப்ப முடிவு செய்துள்ளது.

சமீபத்தில், அமெரிக்க நாடாளுமன்ற விசாரணைக்குழு முன்பு கூகுளின் சி.இ.ஓ சுந்தர் பிச்சை ஆஜரானார். அப்போது, சுமார் 3 மணி நேரம் கூகுள் தொடர்பாக எழுப்பப்பட்ட பல்வேறு கேள்விகளுக்கு அவர் பதிலளித்தார். தேர்தலின்போது, குடியரசுக் கட்சிக்கு எதிராகச் செயல்பட்டதாகக் குற்றச்சாட்டு முன்வைக்கப்பட்டது. இதேபோல் பணி இடங்களில் பாலியல் அத்துமீறல்கள், அகதிகள் எனப் பல்வேறு விதமான கேள்விகளுக்கு முகம் சுளிக்காமலும் கோபப்படாமலும் பதிலளித்த அவர், அங்கிருந்தவர்களின் பாராட்டைப் பெற்றார். விசாரணைக் குழுவில் கேட்கப்பட்ட கேள்விகளில் அதிகம் பேசப்பட்டது, அமெரிக்க அதிபர் ட்ரம்ப் குறித்த கேள்விதான்.

கூகுளில், ஆங்கிலத்தில் முட்டாள் (idiot) என டைப் செய்தால், அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு ட்ரம்ப் புகைப்படங்கள் வருவது ஏன்?' எனக் கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. அதற்கு சுந்தர் பிச்சை, ``கூகுள் எதையும் உள்நோக்கத்துடன் செய்யவில்லை. குறிப்பிட்ட ஒரு வார்த்தையைத் தேடும்போது, கூகுள் பலகோடி இணையப் பக்கங்களை ஆய்வுசெய்யும். அதில், ட்ரம்ப் பெயரை பெரும்பாலானோர் என்ன அர்த்தத்துடன் பயன்படுத்துகின்றனர் உள்ளிட்ட 200 விஷயங்களைக் கணக்கில் கொண்டுதான், முடிவுகளைக் கூகுள் வெளிப்படுத்தும். கூகுளின் அல்கரிதம் எப்படி வேலைசெய்கிறது என்பதைப் புரிந்துகொள்ள வேண்டும்'' என்றார்.

இதற்கிடையே, பாகிஸ்தான் பிரதமர் இம்ரான் கான் புகைப்படத்துக்கு இப்படி ஒரு சம்பவம் நடந்துள்ளதாகக் குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது. அதாவது, உருது மொழியில், `பிகாரி' (bhikari) எனத் தேடினால், பாகிஸ்தான் பிரதமர் இம்ரான் கான் புகைப்படம் வருவதாகக் குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது. உருது மொழியில் `பிகாரி' என்பது பிச்சைக்காரர் எனப் பொருள். இதனால், `பிகாரி' (bhikari) எனத் தேடினால் இம்ரான் கான் புகைப்படம் வருவது ஏன் என சுந்தர் பிச்சை பதிலளிக்க சம்மன் அனுப்ப வேண்டும் எனக் கூறி, பாகிஸ்தானின் பஞ்சாப் மாகாண சட்டசபை தீர்மானம் ஒன்றை நிறைவேற்றியுள்ளது. இது தற்போது பேசுபொருளாக மாறியுள்ளது.

Resolution submitted in Punjab assembly to summon Google CEO and ask him to explain why search for 'bhikari' shows PM Imran Khan's photo. pic.twitter.com/PTlBP49G3l