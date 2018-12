வெடித்துச் சிதறிய க்ரகட்டோவா எரிமலை; திடீர் சுனாமி - இந்தோனேசியாவில் 43 பேர் பலியான சோகம்!

கடந்த செப்டம்பர் மாதம் 29ம் தேதி இந்தோனேசியாவில் உள்ள சுலவேசி தீவில் 7.5 ரிக்டர் அளவுவில் கடும் நிலநடுக்கம் தாக்கியது. இதைத்தொடர்ந்து சில நிமிடங்களில் சுனாமி அலைகளும் அந்தத் தீவை சூறையாடின. 20 அடி உயரத்துக்கு அலைகள் எழுந்தன. நிலநடுக்கம், சுனாமியால் சுலவேசி தீவில் உள்ள பெரும்பாலான வீடுகள், கட்டடங்கள் அனைத்தும் இடிந்து தரைமட்டமாகியது. இந்தோனேசிய மக்கள் தற்போது தாங்க முடியாத துயரை எதிர்கொண்டு வருகின்றனர். இந்த இயற்கை பேரிடரில் இதுவரை 1,763 பேர் உயிரிழந்துள்ளதாக அதிகாரபூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் சுமார் 5000 பேர் வரை காணாமல் போயுள்ளனர். இந்த வடு மறைவதற்குள் தற்போது மீண்டும் இந்தோனேசியாவைச் சுனாமி தாக்கியுள்ளது.

இந்தோனேசியாவின் சண்டா ஸ்டெரெய்ட் பகுதியில் உள்ள எரிமலை ஒன்று நேற்று திடீரென வெடித்தது. எரிமலை வெடித்து தீக்குழம்புகள் வெளிவந்த நிலையில் இன்று அதிகாலை திடீரென சுனாமியும் ஏற்பட்டது. சுமத்ரா தீவு - ஜாவா கடற்கரைக்கு இடையே ஏற்பட்ட சுனாமியில் சிக்கி கடற்கரையை ஒட்டியுள்ள பகுதிகளைச் சேர்ந்த இதுவரை 43 பேர் உயிரிழந்திருப்பதாக அந்நாட்டு பேரிடர் மீட்பு படையினர் தொிவித்துள்ளனா்.

இதேபோல் மேலும் 600 பேருக்கும் மேற்பட்டோரைக் காயம் அடைந்துள்ளார்கள் எனவும், பலரைக் காணவில்லை எனவும் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதேபோல் நிறைய சேதங்களும் ஏற்பட்டுள்ளன. மீட்புப் பணிகள் துரிதப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இதனால் பலி எண்ணிக்கை உயரும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

photo credit: @OysteinLAnderse

கடந்த 2004ம் ஆண்டு டிசம்பர் 26ம் தேதி ஏற்பட்ட சுனாமியில் சிக்கி உலகம் முழுவதும் லட்சக்கணக்கானோர் உயிாிழந்தனா். 26ம் தேதிக்கு இன்னும் மூன்று தினங்களே உள்ள நிலையில் தற்போது மீண்டும் சுனாமி ஏற்பட்டுள்ளது மக்களை பீதியடைய வைத்துள்ளது.

#Krakatau #volcano (Sunda Strait, Indonesia)strong eruptive phase, #tsunami hits West Coast of Java cause 20 deads pic.twitter.com/H931OEvocb

Moment when the Tsunami struck, the Sunda Strait area in Indonesia.

(Video: @OnceNoticiasTV) pic.twitter.com/xOmIwUh7Ba