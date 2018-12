இசை நிகழ்ச்சி பந்தலில் மக்களை சுற்றிவளைத்த ஆழிப்பேரலை! - இந்தோனேசிய சுனாமியின் திக் திக் நிமிடங்கள்

இந்தோனேஷியாவில் ஏற்பட்ட சுனாமியால் உயிரிழந்தோரின் எண்ணிக்கை 222- ஆக அதிகரித்துள்ளது.

கடந்த செப்டம்பர் மாதம் 29ம் தேதி இந்தோனேசியாவில் உள்ள சுலவேசி தீவில் 7.5 ரிக்டர் அளவுவில் கடும் நிலநடுக்கம் தாக்கியது. இதைத்தொடர்ந்து சில நிமிடங்களில் சுனாமி அலைகளும் அந்தத் தீவை சூறையாடின. 20 அடி உயரத்துக்கு அலைகள் எழுந்தன. நிலநடுக்கம், சுனாமியால் சுலவேசி தீவில் உள்ள பெரும்பாலான வீடுகள், கட்டடங்கள் அனைத்தும் இடிந்து தரைமட்டமாகியது. இந்தோனேசிய மக்கள் தற்போது தாங்க முடியாத துயரை எதிர்கொண்டு வருகின்றனர். இந்த இயற்கை பேரிடரில் இதுவரை 1,763 பேர் உயிரிழந்துள்ளதாக அதிகாரபூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் சுமார் 5000 பேர் வரை காணாமல் போயுள்ளனர். இந்த வடு மறைவதற்குள் தற்போது மீண்டும் இந்தோனேசியாவைச் சுனாமி தாக்கியுள்ளது

இந்தோனேஷியாவில் நேற்று இரவு கிரகாடாவ் என்ற எரிமலை வெடித்துச் சிதறியதின் விளைவாக சுனாமி ஏற்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. இந்த சுனாமியால் சுந்தா ஸ்ட்ரைட், பண்டங்க்ளாங், செராங், மற்றும் தெற்கு லம்பூங் கடற்கரை பகுதிகளும் சுனாமியால் பெரும் பாதிப்புக்கு உள்ளாகியுள்ளன. இந்த சுனாமி தாக்குதலால் இதுவரை 222 பேர் பலியாகி உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. மேலும் 843 பேர் படுகாயமடைந்துள்ளதாகவும் 28க்கும் மேற்பட்டோர் காணாமல் போயிருப்பதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இந்த சுனாமியால் நூற்றுக்கணக்கான வீடுகள், கடைகள், வணிக நிறுவனங்கள் கட்டிடங்கள், ஓட்டல்கள் இடிந்து விழுந்துள்ளன. வீடுகளை இழந்த மக்கள் பாதுகாப்பான இடங்களில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர். சுனாமியால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களை தேடும் பணி முடுக்கிவிடப்பட்டுள்ளது. தொடர்ந்து மீட்பு புணிகள் நடந்து வருகின்றன.

கடந்த 2004-ம் ஆண்டு ஏற்பட்ட சுனாமியால் இந்தோனேசியாவில் மட்டும் சுமார் 1.20 லட்சம் பேர் பலியாகினர். இதையடுத்து தற்போது அதுபோன்றதொரு பாதிப்பை இந்தோனேஷிய மக்கள் சந்தித்துள்ளனர். இதனிடையே நேற்று பெண்டல்காங்க என்ற இடத்தில் `செவன்டீன் பேண்ட்’ என்ற இசைக்குழு சார்பில் இசை நிகழ்ச்சி ஒன்று நடந்துள்ளது. அதில் ஏராளமானோர் கலந்துகொண்டு நிகழ்ச்சியை ரசித்துகொண்டிருந்தனர். அப்போது எதிர்பாராத விதமாக ஏற்பட்ட சுனாமி தாக்குதலில் அங்கிருந்த பலர் பலியாகினர். அந்த நிகழ்ச்சியை படம் பிடித்துக் கொண்டிருக்கும்போதே, சுனாமி வந்ததால், அந்நிகழ்வுகள் எல்லாம் தொடர்ச்சியாக வீடியோவில் பதிவாகியுள்ளது. இந்த வீடியோ வெளியாகி நெஞ்சை உருக்கும் விதமாக அமைந்துள்ளது.

NEW: Video shows a tsunami crashing into a venue in Indonesia where the band Seventeen was performing https://t.co/4P9zDCRkKC pic.twitter.com/q9RYOaPTt8