நிலவின் மறுபக்கத்தைத் தொட்டது விண்கலம்! - எந்த நாடும் சாதிக்காததை சாதித்தது சீனா!

நிலாவின் மறுபக்கத்தில் விண்கலத்தை வெற்றிகரமாக நிலைநிறுத்தி வரலாறு படைத்துள்ளது சீனா.

விண்வெளி ஆய்வில் மற்ற நாடுகளைக் காட்டிலும் சீனா பல தசாப்தங்கள் தாமதமாகத்தான் காலடி எடுத்து வைத்தது. ஆனால், மற்ற நாடுகளைப் பின்னுக்குத் தள்ளி அமெரிக்காவே மூக்கின் மீது விரல் வைக்கும் அளவுக்கு சாதனைகள் படைத்து வருகிறது. இதுவரை நிலவின் ஒருபக்கத்தைத்தான் உலகம் பார்த்திருக்கிறது. கண்ணுக்குப் புலப்படாத நிலவின் இருண்ட பக்கத்தை நாசா போன்ற ஆராய்ச்சியாளர்கள் செயற்கைக்கோள் மூலம் படம்பிடித்துக் காண்பித்துள்ளனர். ஆனால், இதுவரை எந்த விண்கலமும் நிலவின் மறுபக்கத்தில் தரையிறங்கியது கிடையாது. விண்வெளி ஆய்வில் சாதனைகள் படைத்து வரும் சீனா, நிலவின் மறுபக்கத்தை ஆராயும் முயற்சியில் இறங்கியது.

டிசம்பர் 8-ம் தேதி சீனாவின் தேசிய விண்வெளி ஆய்வு நிறுவனம் (சி.என்.எஸ்.ஏ), பெய்ஜிங் நேரப்படி சரியாக காலை 10.26 மணிக்கு ராக்கெட் ஏவுதளத்திலிருந்து மார்ச் 3பி ரக ராக்கெட்டை விண்ணில் செலுத்தியது. விண்ணில் செலுத்தப்பட்ட அந்த ராக்கெட்டில் லூனார் லாண்டர் மற்றும் ரோவர் விண்கலமான Chang’e 4 இணைக்கப்பட்டது. Chang’e 4 நிலாவின் பின்புறத்தை ஆய்வு படம்பிடித்து அனுப்பும் என்று சீன விண்வெளி ஆராய்ச்சியாளர்கள் தெரிவித்திருந்தனர். இந்த விண்கலம் கடந்த டிசம்பர் 12-ம் தேதி நிலவின் சுற்றுவட்டப் பாதைக்குள் நுழைந்தது. டிசம்பர் 31-ம் தேதி தனக்குரிய சுற்றுவட்டப் பாதையில் நிலை நிறுத்தப்பட்டது. இதற்கிடையே இன்று காலை Chang’e 4 விண்கலம் நிலவின் பின்புறம் அதாவது, நிலவின் இருண்ட பகுதியில் முதல்முறையாக தரையிறங்கியுள்ளதாக சீன விண்வெளி ஆராய்ச்சியாளர்கள் அறிவித்துள்ளனர்.

அதில் உள்ள லேண்டர் மற்றும் ரோவர் ஆகியவை நிலவின் மேற்பரப்பு மற்றும் உட்பகுதியை ஆய்வு செய்து படங்களை அனுப்பும் என்றும் அறிவித்துள்ளனர். நிலவின் மறுபக்கத்தில் நிலைநிறுத்தப்பட்டுள்ள முதல் விண்கலம் `Chang’e 4’. இது வரலாற்றுச் சாதனை’ என சர்வதேச அரங்கில் சீனாவுக்குப் பாராட்டுகள் குவிகின்றன. மேலும், நிலவில் உயிரியல் பரிசோதனைகளை மேற்கொள்ளும் விதமாக விண்கலத்தில் ஒரு பெட்டகத்துக்குள் உருளைக்கிழங்கு, அராபிடாப்சிஸ் தாவரத்தின் விதைகள், பட்டுப்பூச்சி முட்டைகள் ஆகியவை வைக்கப்பட்டுள்ளனவாம். நிலாவின் இருண்ட பகுதிக்குச் சென்றதும் விண்கலத்தில் தகவல் தொடர்பு துண்டிக்கப்படும். எனவே, நிலவுக்கும் பூமிக்கும் இடையில் ஒரு செயற்கைக்கோள் நிலைநிறுத்தப்பட்டுள்ளது. அந்தச் செயற்கைக்கோள் Chang’e4 விண்கலத்தின் சிக்னலை பூமிக்கு அனுப்பிவைக்கும் என்கின்றனர் சீன விஞ்ஞானிகள்.

