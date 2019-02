ரஷ்யாவில் மனித வசிப்பிடங்களின் மேல் படையெடுக்கும் பனிக்கரடிகள் | 50 Polar Bears Searching For Food Invade Russian Town, Terrifying Residents

ரஷ்யாவின் தீவுக்கூட்டமான நோவயா ஸெம்யா (Novaya Zemlya) பகுதியில், மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை முற்றிலும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. தங்கள் வீடுகளை விட்டு வெளியே வராமல் உள்ளேயே முடங்கியுள்ளனர். அந்தப் பகுதியில் அவசர கால (நெருக்கடி) நிலையை அமல்படுத்தியுள்ளது அரசு. துருவப் பகுதியில் காணப்படும் பனிக்கரடிகள் (துருவக்கரடிகள்) படையெடுத்து வந்து மக்களைத் தாக்கி, ஊருக்குள் சுற்றித்திரிவதால்தான் இந்த நிலை.

ரஷ்யாவுக்கு வடக்கில் ஆர்டிக் பகுதிக்கு அருகில் அமைந்துள்ள நோவயா ஸெம்யா தீவுக் கூட்டத்தில், மனிதர்கள் வாழும் முக்கியப் பகுதியான பெல்ஷியா கியூபாவிற்குள் (Belushya Guba) 52 பனிக்கரடிகள் நுழைந்துள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. இதற்கு அருகில்தான் ரஷ்ய ராணுவத் தளவாட மையமும் அமைந்துள்ளது. பெல்ஷியாவில் 2500-க்கும் அதிகமான மக்கள் வசிக்கின்றனர். அவர்களது இயல்பு வாழ்க்கை முற்றிலும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. குழந்தைகள்கூட பள்ளிகளுக்குச் செல்லவில்லை. வீடுகள், பள்ளிகள், பொதுக் கட்டடங்கள் என எல்லாவற்றிலும் உயரமான வேலிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இருந்தாலும், பனிக்கரடிகள் அச்சம் மக்களிடையே பரவலாக உள்ளது.

Russia's Novaya Zemlya is considering a cull to repel a "mass invasion" of polar bears, like this 1 in a young family's hallway. 52 bears counted in Belushya Guba. They should be hunting seals on sea ice but global warming is driving them to land @joli_mai https://t.co/h0HTZ3zWln pic.twitter.com/xYofvdizXb