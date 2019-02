இரண்டாம் உலகப்போரின் வைரல் புகைப்படத்தில் இருந்த மாலுமி மறைவு! | The Man in Second world war's Viral pic dies at 95

சென்ற நூற்றாண்டின் மிகவும் புகழ்பெற்ற புகைப்படங்களில் ஒன்று, 'Life' இதழில் வெளிவந்த 'V-J Day in Times Square' என்னும் புகைப்படம்தான். அல்ஃப்ரெட் ஐசென்ஸ்டாத்ட் என்னும் புகைப்படக்கலைஞர் இந்தப் புகைப்படத்தை எடுத்திருந்தார். 1945-ல் இரண்டாம் உலகப்போர் முடிவுற்ற மகிழ்ச்சியில், கப்பற்படை மாலுமி ஒருவர் மகிழ்ச்சியின் மிகுதியில் அருகில் இருக்கும் பெண் ஒருவரை முத்தமிடுவார். நியூயார்க்கின் டைம்ஸ் ஸ்கொயர் பகுதியில் இந்த காட்சியை சரியான நேரத்தில் தனது கேமராவில் பிடித்திருப்பார் அல்ஃப்ரெட்.

"In New York's Times Square a white-clad girl clutches her purse and skirt as an uninhibited sailor plants his lips squarely on hers"