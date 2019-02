`நன்றி இந்தியா!’ - தீவிரவாதிகள் மீதான தாக்குதலுக்கு ஆப்கானிஸ்தான் வரவேற்பு #Balakotattack | Afganistan congrats india for Balakot attack

புல்வாமா தாக்குதலுக்கு எதிர்வினையாற்றும் வகையில், பாகிஸ்தான் தீவிரவாத முகாம்களை குறிவைத்து இந்தியா நடத்திய தாக்குதலுக்கு ஆப்கானிஸ்தான் பாராட்டுகளை தெரிவித்துள்ளது.

புல்வாமா தாக்குதலுக்குப் பதிலடிகொடுக்கும் வகையில், பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீர் பகுதியில் இந்திய விமானப்படை தாக்குதல் நடத்தியுள்ளது. அதிகாலை 3.30 மணிக்கு, இந்திய விமானப்படைக்குச் சொந்தமான 12 மிராஜ் ரக போர் விமானங்கள் மூலம் எல்லைக் கட்டுப்பாட்டுப் பகுதியில் இருக்கும் தீவிரவாத முகாம்கள் மீது 1000 கிலோ குண்டுகள் வீசப்பட்டன. இதில், பால்கோட் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இருந்த தீவிரவாத முகாம்கள் முழுமையாக அழிக்கப்பட்டதாக விமானப்படையிலிருந்து வரும் தகவல்கள் தெரிவிப்பதாக, ஏ.என்.ஐ ஊடகம் தெரிவித்தது.

இந்தத் தாக்குதலை இந்திய வெளியுறவுத் துறைச் செயலாளர் விஜய் கோகலேவும் உறுதிப்படுத்தியுள்ளார். மேலும், ``இன்று இந்தியா தாக்கியது ஜெய்ஷ்-இ-முகமது அமைப்பின் மிகப்பெரிய முகாம் ஆகும். இந்தத் தாக்குதலில் பல தீவிரவாதிகள் உயிரிழந்துள்ளனர். இந்த முகாமை வழிநடத்தியவர், ஜெய்ஷ்-இ-முகமது அமைப்பின் தலைவரான மசூத் அசாரின் மைத்துனர், மவுலான யூசஃப் அசார்” என்றார். இந்தத் தாக்குதல் நடத்திய விமானப்படை வீரர்களுக்குப் பாராட்டுகள் குவிந்து வருகின்றன.

பல்வேறு தலைவர்கள் தங்கள் பாராட்டுகளை தெரிவித்து வருகின்றனர். அந்த வகையில் ஆப்கானிஸ்தானும் இந்தியாவின் தாக்குதலுக்கு நன்றி மற்றும் பாராட்டுகளை தெரிவித்துள்ளது. இது தொடர்பாக ஆப்கானிஸ்தான் தேசிய பாதுகாப்பு கவுன்சில் முன்னாள் செய்தி தொடர்பாளர் தவாப் கோர்சாங் தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில், `பாகிஸ்தானின் பால்கோட் மன்ஷோரா பகுதியில் தீவிரவாத முகாமை தகர்த்த இந்திய விமானப்படைக்கு நன்றி. அந்தப் பகுதி தீவிரவாதிகளின் பயிற்சி முகாம்கள் நிறைந்த பகுதி என பரவலாக அறியப்பட்ட இடம். ஷியா உல் ஹக் காலத்தில் இருந்தே அந்தப் பகுதியில் தீவிரவாதிகள் செயல்பட்டுவருகின்றனர். இது தீவிரவாதிகளுக்கெதிரான நடவடிக்கை மட்டுமே, வேறொன்றும் அல்ல!’ என்று பதிவிட்டுள்ளார்.

Many thanks to @IAF_MCC for hitting terror outfits in Balakot of Mansehra, PAK. The area has been known to have the so- called Jihadi Training Camps since era of Zia-ul-Haq. Its a fight Against Terror, No one else! #IndiaStrikesBack