`எந்த மாதிரியான ரைய்டு வேண்டும்?!' - உபெர் ஓட்டுநர் அளித்த வித்தியாசமான மெனு | Uber driver’s ride menu goes viral

உணவுக்கு ஸ்விகி, ஸோமாட்டோ; டாக்ஸி மற்றும் ஆட்டோவுக்கு ஓலா, உபெர்; பஸ் டிக்கெட்டுக்கு ரெட்பஸ்; ஹோட்டல்களுக்கு ஓயோ, ட்ரிவாகே இவற்றில் ஒன்றாவது இல்லாமல் தற்போது நம் ஒரு நாள் முடியாது என்றுதான் கூறவேண்டும்.

ஆப் மூலம் ஆட்டோவோ, டாக்ஸியோ புக் செய்தால் அவர்கள் நம் வீடு தேடி வந்து நாம் சென்று சேரவேண்டிய இடத்துக்கு நம்மை அழைத்துச் செல்வார்கள். இந்தப் பயணத்தின்போது நாம் பார்க்கும் ஓட்டுநர்கள் ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு விதமாக நடந்துகொள்வார்கள். சிலர் மிகவும் அமைதியாக இருப்பார்கள், சிலர் அதிகமாகப் பேசுவார்கள், சிலர் வேகமாக வண்டியை ஓட்டுவார்கள், சிலர் அதிக பணம் எதிர்பார்த்து அதன்படி நடந்துகொள்வர். இவை அனைத்துக்கும் நடுவில் மிகவும் வித்தியாசமான முறையில் செயல்பட்டுள்ளார் அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த உபெர் ஓட்டுநர் ஒருவர்.

லூயிஸ் லவ் கோஸ்ட் என்பவர் தன் ட்விட்டர் பக்கத்தில் ஒரு பதிவை வெளியிட்டுள்ளார். அதில் ‘ நேற்று இரவு என் உபெர் ஓட்டுநர் எனக்கு அளித்த மெனு. இதில் எந்த மாதிரியான பயணம் வேண்டும் எனக் கேட்கப்பட்டுள்ளது’ எனக் குறிப்பிட்டு அதனுடன் உபெர் மெனு அடங்கிய புகைப்படத்தையும் வெளியிட்டுள்ளார். அந்தப் புகைப்படத்தில் ‘சாதாரணமான பயணம், அமைதியான பயணம், தவழ்ந்து செல்லுதல், தெரபி பயணம், முரட்டுத்தனமான பயணம்’ எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

இந்தப் பதிவு கடந்த 25-ம் தேதி வெளியிடப்பட்டுள்ளது. அதிலிருந்து தற்போதுவரை இந்தப் புகைப்படத்துக்கு ஐந்து லட்சம் லைக்குகள் குவிந்துள்ளன. இதற்கு அந்த உபெர் ஓட்டுநரும் பதிலளித்துள்ளார். அதில், ‘ பலரின் சிரிப்புக்கு என் மெனு காரணமாகியுள்ளது என்பதை நினைக்கும்போது மிகவும் மகிழ்ச்சியாக உள்ளது. இணையம் முழுவதும் இது பரவியுள்ளதைப் பார்க்க அற்புதமாக உள்ளது’ எனப் பதிவிட்டுள்ளார்.



I’m so happy that my menu is making so many people laugh. It is humbling and exciting to see this all over the Internet. Special thanks to @LuisLovesGoats for posting, @mccurly911 for letting me know this went viral, and @Uber for the awesome employment.