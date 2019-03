ஆஸ்திரேலிய எம்.பி-யின் தலையில் முட்டையை அடித்த இளைஞர்! #ViralVideo | Angry teen hits Australian Senator with egg!

நியூஸிலாந்தில் உள்ள மசூதிகளில் நேற்று நடத்தப்பட்ட துப்பாக்கிச்சூடு தாக்குதல், உலகமெங்கும் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்திவருகிறது. இதுவரை சுமார் 50 பேர் உயிரிழந்துள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இதுதொடர்பாக, ஆஸ்திரேலியா செனட் உறுப்பினரான ஃப்ரேசர் அன்னிங் தெரிவித்துள்ள கருத்து, பெரும் சர்ச்சையாக வெடித்துள்ளது.

ஆஸ்திரேலியா செனட் உறுப்பினரான ஃப்ரேசர் அன்னிங் வெளியிட்ட அறிக்கையில் ,"எந்த விதமான வன்முறையும் தவறுதான். துப்பாக்கி ஏந்தியவரின் செயல்களை வன்மையாகக் கண்டிக்கிறேன். இதை நியாயப்படுத்த முடியாது என்றாலும், ஆஸ்திரேலியா, நியூஸிலாந்து ஆகிய இரு நாடுகளிலும் இஸ்லாமிய மக்கள் அதிகரித்துவருவது சமூகத்தில் எந்த அளவில் ஒரு பயத்தை ஏற்படுத்திவருகிறது என்பதை இது உணர்த்துகிறது. ஆனால், இடதுசாரிகளும், ஊடகங்களும் இந்தத் தாக்குதலுக்கு துப்பாக்கிச் சட்டங்களும், தேசியவாதக் கொள்கைகளும்தான் காரணம் எனப் பிதற்றுவர். இந்தத் தாக்குதலுக்கு உண்மையான காரணம், இஸ்லாமியர்களை நாட்டினுள் விட்ட குடியேற்ற விதிமுறைகள்தான்" என்று குறிப்பிட்டிருந்தார். மேலும், இஸ்லாம் மதம்குறித்து அதில் வசைபாடியிருந்தார் அவர். தனது ட்விட்டர் பக்கத்திலும் இது தொடர்பான கருத்துகளை வெளியிட்டார்.

இந்தக் கருத்துக்கு ஆஸ்திரேலியா பிரதமரான ஸ்காட் மாரிசன் தொடங்கி, உலகமெங்கும் பலர் கண்டனம் தெரிவித்துவருகின்றனர். இது, சமூக வலைதளங்களில் பெரும் பேசுபொருளானது. தாக்குதலுக்கு இஸ்லாமியரைக் காரணம் சொல்வதா எனக் கொதித்தனர் மக்கள். இந்நிலையில், நேற்று ஒரு பத்திரிகையாளர் சந்திப்பில் பேசிக்கொண்டிருக்கும்போது, ஒரு 17 வயது இளைஞர், இவர் தலையில் முட்டையை உடைத்துள்ளார். இதைத் தனது மொபைலில் படம்பிடித்துக்கொண்டே இதைச் செய்துள்ளார். எதிர்வினையாக இளைஞரை அவர் அறைய, அங்கு பெரும் தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டது.

அன்னிங் ஆதரவாளர்களிடம், இதற்காக தர்மஅடி வாங்கியிருக்கிறார் அந்த இளைஞர். ஆனாலும், முட்டையை அடித்த இளைஞரின் கோபம் நியாயமானதுதான். இப்படியான வெறுப்பரசியலை இந்த எம்.பி நிறுத்த வேண்டும் என ஆதரவு தெரிவித்துவருகின்றனர். பலரும் தங்கள் செய்ய நினைத்ததைச் செய்ததற்காக, முட்டையுடைத்த இளைஞருக்கு நன்றியும் தெரிவிக்கின்றனர். இந்த வீடியோதான் இப்போது சர்வதேச அளவில் அனைத்து சமூக வலைதளங்களிலும் டிரெண்டிங்.

Someone has just slapped an egg on the back of Australian Senator Fraser Anning's head, who immediately turned around and punched him in the face. @politicsabc @abcnews pic.twitter.com/HkDZe2rn0X