அடேங்கப்பா... பிரியங்கா சோப்ராவின் உடைக்கு இவ்வளவு மணி நேர உழைப்பா? #viralvideo | Priyanka Chopra's Met Gala dress took 1500 hours to create

வருடந்தோறும், ஹாலிவுட் பிரபலங்கள் வித்தியாசமாக உடையணிந்து ஒப்பனை செய்து வரும் மெட்காலா (MetGala) என்னும் காஸ்ட்யூம் பார்ட்டி நியூயார்க்கில் நடைபெறும். இந்த வருடமும் கடந்த திங்கட்கிழமை அன்று இந்த விழா நடைபெற்றது. 2017-ல் இருந்து வித்தியாசமான உடைகளை அணிந்துகொண்டு மெட்காலாவில் கலந்துகொள்ளும் நடிகை பிரியங்கா சோப்ரா இந்த வருடமும் வித்தியாசமான காஸ்ட்யூம், மிக மிக வித்தியாசமான மேக்கப்புடன் கணவர் நிக் ஜோனாஸ் சகிதம் கலந்துகொண்டார். இந்த பார்ட்டியின் கான்செப்ட் வித்தியாசமான உடைகள் மற்றும் மேக்கப்தான் என்றாலும், கடந்த இரண்டு வருடங்களைப் போலவே இந்த வருடமும் பிரியங்காவின் காஸ்ட்யூமை நெட்டிசன்ஸ் டிரோல் செய்தார்கள்.

இந்த நிலையில், மெட் காலாவுக்காக பிரியங்கா சோப்ராவுக்கு காஸ்ட்யூம் டிசைன் செய்து கொடுத்த பிரபல டிசைனர் பிராண்டான `டியோர்' தன்னுடைய ட்விட்டர் பக்கத்தில், பிரியங்கா சோப்ராவுக்கு தைத்த உடையைப் பற்றி வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டிருக்கிறது.

அதில், `இந்த உடையை பிரியங்கா மெட் காலாவில் கலந்துகொள்வதற்கென்றே விசேஷமாகத் தயாரித்தோம். ஒயிட், பிங்க், லெமன் யெல்லோ போன்ற மென்மையான நிறங்களில், பறவைகளின் இறகுகளை ஒத்த ஒவ்வொரு டிசைன்களையும் வெள்ளி நூலால் கைகளாலேயே கோத்தோம். இந்த உடையைத் தயாரிப்பதற்கு எங்களுக்கு 1500 மணி நேரங்கள், அதாவது 62 நாள்கள் தேவைப்பட்டது என்று, உடையைத் தயாரித்தவர்கள் அந்த வீடியோவில் சொல்கிறார்கள். அழகு ஆடைதான். ஆனால், பிரியங்காவின் மேக்கப்தான் சரியில்லை என்று இந்த வீடியோவுக்கும் கமென்ட் போட்டு வருகிறார்கள் நெட்டிசன்கள்.

In this video, feast your eyes on Priyanka Chopra's stunning Haute Couture gown made specially by #MariaGraziaChiuri for the #MetGala2019 in New York. A feat of savoir-faire, 1,500 hours of work by our petites mains in the Dior ateliers went into the piece!#StarsinDior pic.twitter.com/hRx07gOYt0