4,500 ஆண்டுகள் பழைமையான காடு... புயல் வெளியே கொண்டுவந்த அதிசயம்! | Hannah storm bringsout 4500 year old Forest

கடந்த மாதம் இங்கிலாந்தை ஹன்னா எனப் பெயரிடப்பட்ட கடும்புயல் ஒன்று தாக்கியது. அப்போது மணிக்கு 130 கிலோமீட்டர் வேகம் வரை காற்று வீசியது. பலரும் இதனால் பாதிக்கப்பட்டனர். புயல் முற்றிலுமாக தணிந்திருக்கும் இந்த வேளையில் 4,500 ஆண்டுகள் பழைமையான புராண காடு புயலால் வெளிக்கொண்டுவரப்பட்டிருக்கிறது. செரிடிஜியன் (Ceredigion) மாகாணத்தில் இருக்கும் யனிஸ்லாஸ் மற்றும் பார்த் பகுதிகளுக்கிடையே இருக்கும் இது, ஒருகாலத்தில் மிகவும் வளமிகு இடமாக இருந்ததாகக் கருதப்படுகிறது.

2014'ல் எடுக்கப்பட்ட புகைப்படம்!

P.C: Chris Denny

நமது லெமுரியா கண்டம்போல 'Sunken Hundred' அல்லது 'Cantre'r Gwaelod' என அங்கு இருக்கும் பழங்கதைகளில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் கடலில் மூழ்கிய நாகரிகத்துடன் தொடர்புடைய காடு இது. இப்போது இந்தக் காட்டில் இருந்த மரங்களின் பெரிய பாசிபடிந்த வேர்கள் மட்டுமே மீதம் இருக்கின்றன. புயலால் கடல் சற்றே உள்வாங்கியதால் (low tide) இது நமது பார்வைக்கு வந்துள்ளது. பலரும் இங்கு வந்து இவற்றைப் புகைப்படம் எடுத்துவருகின்றனர். 2014-லிலும் இது ஓரளவு பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், ஹன்னா புயல் இதுவரை பார்க்கப்படாத பல பகுதிகளை வெளிக்கொண்டுவந்துள்ளது.

A prehistoric forest associated with the myth of a sunken civilization has been uncovered after a recent strong storm on a beach in #Wales



these petrified ancient trees were buried under water and sand for more than 4,500 years pic.twitter.com/ie5EqtyNvt