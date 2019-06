2 மில்லியன் கூட்டத்துக்கு நடுவே சென்ற ஆம்புலன்ஸ்!- ஹாங்காங்கின் நெகிழ்ச்சி சம்பவம் | In Hong Kong, a crowd of nearly two million protestors parts to make way for an ambulance

2 மில்லியன் மக்கள் திரண்டு போராட்டம் நடத்தினார்கள் என்றால் நம்ப முடிகிறதா? நிச்சயமாக இப்படியொரு போராட்டத்தை இதுவரை ஹாங்காங்க் நகரமே கண்டிருக்கவாய்ப்பில்லை.

`கான்ட்ரவர்ஷியல் எக்ஸ்ட்ராடிஷன்’ என்ற சட்டத்திருத்தம் ஹாங்காங்கில் புயலைக் கிளப்பி வருகிறது. `வேறு நாடுகளுக்குச் சென்று குற்றச் சம்பவங்களில் ஈடுபடுபவர்களை நாடு கடத்த இதுவரை ஹாங்காங்கில் எந்தச் சட்டமும் இல்லை. தற்போது இந்தச் சட்டத்திருத்தத்தின் மூலம், ஹாங்காங்கில் இருக்கும் ஒருவர், மற்றொரு நாட்டுக்குச் சென்று குற்றச் சம்பவங்களில் ஈடுபட்டு, மீண்டும் நாடு திரும்பினால், அவரை சம்பந்தப்பட்ட நாட்டுக்குக் கைதியாக அனுப்பிவைக்க முடியும்’ என்பதே இந்தச் சட்டத்தின் சாரம்சம். இதைக் கொண்டுவர அரசு முனைப்புகாட்ட போராட்டம் வெடித்தது.

`இது தங்களுக்குப் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும், வரி ஏய்ப்பு செய்தால்கூட நாடு கடத்தப்படும் அபாயம் உள்ளது’ என்பதே அவர்களின் கோரிக்கை. கொட்டும் மழை, குளிர், இரவு என எதையும் பொருட்படுத்தாமல் நகரில் உள்ள முக்கால்வாசி மக்கள் இந்தப் போராட்டத்தில் பங்கேற்று மாஸ் காட்டினர். போராட்டத்தின் தொடர்ச்சியாக வன்முறை வெடித்தது. சாலைகளில் மறியலில் ஈடுபட்ட மக்களை கண்ணீர்ப் புகைக்குண்டுகள் வீசியும், ரப்பர் புல்லட்டுகளைப் பயன்படுத்தியும் அவர்களைக் கலைக்க காவல்துறையினர் முயற்சி செய்தனர். இந்த நிலையில், கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமையன்று, சீனாவின் ஆதரவு பெற்ற ஹாங்காங் நிர்வாகத் தலைவர் கேரி லாம் பதவி விலகக் கோரியும், சட்டத்திருத்தை அமல்படுத்தக் கூடாது என்று கோரியும், ஹாங்காங் சாலைகளில் சுமார் 2 மில்லியன் மக்கள் திரண்டனர்.

போராட்டம் நடத்துவதற்கான மிகப்பெரிய பேனர்களை உயரத்தில் கட்டச் சென்றவர் கீழே விழுந்தார். காயமடைந்த அவரை அழைத்துச் செல்வதற்காக ஆம்புலன்ஸ்க்கு போன் செய்யப்பட்டது. அங்கு விரைந்த ஆம்புலன்ஸ், காயமடைந்தவரை ஏற்றிக்கொண்ட பின்னர் நகரத் தொடங்கியது.

கடல் அலையைப் பிரித்துக்கொண்டு வரும் கப்பலைப்போல அந்த ஆம்புலன்ஸ் முன்வந்தது. 2 மில்லியன் கூட்டம் அப்படியே நகர்ந்தது, மக்களின் மனிதநேயத்தைப் பறைசாற்றியது. மேலும், முன்னதாக போராட்டங்களின்போது, போடப்பட்ட குப்பைகளை அவர்களே சுத்தம் செய்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

Hong Kong protesters let an ambulance go through the massive protestpic.twitter.com/IN61ZnJ9fZ