கடும் வறட்சி, பெருமழை... அடுத்த 80 ஆண்டுகளுக்கு ஆப்பிரிக்கா இப்படித்தான்! | Africa will continue to face drought and flood for the next 80 years says new research

கடும் வறட்சி, பெருமழை... அடுத்த 80 ஆண்டுகளுக்கு ஆப்பிரிக்கா இப்படித்தான்!

இரண்டு வாரங்களுக்கு முன்னர் உகாண்டாவின் கம்பாலாவிற்குத் தெற்கே வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டு, எட்டுப் பேர் இறந்தனர். இதேபோல், கடந்த ஆண்டு கென்யாவில் ஏற்பட்ட வெள்ளத்தின் போது 15 பேர் இறந்தனர். இந்த இரண்டு வெள்ளங்களிலும் ஆயிரக்கணக்கானோர் தங்கள் வீடுகளை இழந்தனர். வறட்சி தேசமான ஆப்பிரிக்காவில்தான் இந்த நிலையும்.

உ லகில் உள்ள பிரச்னைகளில் மிக முக்கியமானது, புவி வெப்பமயமாதல். உலகின் பல நாடுகளிலும் புவி வெப்பமயமாதலைத் தடுக்கப் பரவலாக நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன. தொழில் புரட்சி தொடங்கிய 1870-களில் தொடங்கி தற்போது வரை அதிகரித்துள்ள வெப்ப அளவை ஒப்பிட்டு, புவி வெப்பமயமாதலைக் கணக்கிடுகிறோம். புவி வெப்பத்தைக் குறைப்பது ஏதோ ஒரு குறிப்பிட்ட நாட்டின் பிரச்னை கிடையாது. உலக நாடுகள் அனைத்தும் ஒன்றிணைந்து பணியாற்ற வேண்டிய பிரச்னை என்ற ரீதியில் பல நாடுகள் ஒன்றாக இணைந்து புவி வெப்பமயமாதலை தடுக்கும் நடவடிக்கையில் இறங்கிவருகின்றன. பெரும்பாலான நாடுகள் இன்னும் அதற்கான நடவடிக்கைகளில் இறங்கவில்லை. இந்நிலையில் ஆப்பிரிக்காவைப் பற்றி ஓர் அதிர்ச்சி ஆய்வு வெளியாகி இருக்கிறது.

இங்கிலாந்தின் எக்ஸ்டர் நகரத்தில் உள்ள மெட் ஆஃபீஸ் ஹாட்லி காலநிலை மையம் இந்தப் புதிய ஆய்வறிக்கையை வெளியிட்டுள்ளது. அதில் உலக அளவில் வெப்பமயமாதல் கடுமையான விளைவுகளை ஏற்படுத்தும். முன்பு கணித்ததைவிட ஆப்பிரிக்கா கண்டங்களில் அதிகமான வறட்சி இருக்கும், அதே நேரத்தில் அதிக வெள்ளப்பெருக்கும் நிகழும். அடுத்த 80 ஆண்டுகளில் ஆப்பிரிக்கா கண்டம் முழுவதும், மோசமான காலநிலையை அனுபவிக்கும். இந்த மோசமான காலநிலை தீவிரமான மழைப் பொழிவைக் கொடுத்து, பேரழிவைத் தரும். வெள்ளம் மற்றும் புயல்கள் அதிகமாகி விவசாயத்தைச் சீர்குலைக்கும். வறட்சியிலும் மோசமான நிலையை எட்டி, விவசாயம் பாதிக்கப்படும் எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

லீட்ஸ் பல்கலைக்கழகத்தில் தட்பவெப்பநிலை மற்றும் வளிமண்டல அறிவியல் நிறுவனமும் (Institute of Climate and Atmospheric Science at Leeds University), மெட் ஆபீஸ் ஹாட்லி காலநிலை மையமும் இணைந்து இந்த ஆய்வை மேற்கொண்டது. இந்தப் புதிய ஆய்வறிக்கையில், ``ஆப்பிரிக்காவின் வானிலையானது வறட்சி, வெள்ளம் என இரு முனைகளிலும் மிகவும் கடுமையானதாக இருக்கும். படிம எரிபொருள்கள் அதிகமாக எரிக்கப்படுவதால், வளிமண்டலத்தில் கார்பன்-டை-ஆக்சைடு அளவு அதிகரித்து அதிகமான வெப்பம் உண்டாகிறது. கடந்த சில மாதங்களாக நிலவும் வெப்ப நிலைதான் அதிகமான வெப்பநிலையாகக் கணக்கில் எடுத்துக் கொள்ளப்படுகிறது. இனி வரும் காலங்களில் வெப்பநிலை அதிகமாவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக உண்டு. இதன் விளைவாக, சாதாரண வெப்பநிலையைக் கடந்து ஆபத்தை ஏற்படுத்தக் கூடும்.

வெப்பநிலையின் தாக்கத்தால் ஆப்பிரிக்காவில் பாதிப்பு அதிகமாக இருக்கும். முக்கியமாக ஆப்பிரிக்காவின் மேற்கு மற்றும் மத்திய பகுதிகளை அதிகமாகத் தாக்க வாய்ப்பு உண்டு. இதனால் ஏற்படும் விளைவுகள் மிக மோசமானதாக இருக்கும். ஆப்பிரிக்காவில் உள்ள மற்ற பகுதிகளில் ஏற்படும் மோசமான நிகழ்வுகள் காரணமாக நைஜர், நைஜீரியா மற்றும் காங்கோ ஆகிய நாடுகளில் மக்கள் தொகை அதிகமாகலாம். ஆனால், இந்த நாடுகளிலும் வெள்ளம் பாதித்து மிக மோசமான விளைவுகளை ஏற்படுத்த வாய்ப்புகள் அதிகம்.

மழைப் பொழிவு அதிகமாகி ஒரு பக்கம் பாதிப்பை ஏற்படுத்தினாலும், அந்த நேரத்தில் விவசாயம் செய்யும்போது, திடீரென அதிகமான வறட்சி ஏற்பட்டு நஷ்டமடையும் வாய்ப்புகளும் அதிகம். அப்படி பார்த்தாலும், பயிர் உற்பத்திக்குக் கடுமையான இடையூறுகள் நிச்சயமாக ஏற்படக்கூடும்.

மெட் ஆபீஸ் ஹாட்லி காலநிலை மையத்தின் தலைமை அதிகாரி கெண்டன் பேசும்போது, ``எங்களால் இதற்கு முன்னர் இருந்த தரவுகளை மாதிரியாகக் கொண்டு பரிசோதிக்க முடிந்தது. எப்போதுமே ஆப்பிரிக்காவில் மழை விகிதங்கள் அதிகமாக மாறும். கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னர், 30 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை கடுமையான மழைப் பொழிவு இருக்கும் எனக் கணிக்கப்பட்டது. ஆனால் புதிய தரவுகள் அனைத்தும், ஒவ்வொரு மூன்று அல்லது நான்கு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை நிகழ வாய்ப்புள்ளது என்பதைக் காட்டியது." என்கிறார்.

இரண்டு வாரங்களுக்கு முன்னர் உகாண்டாவின் கம்பாலாவிற்குத் தெற்கே வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டு, 8 பேர் இறந்தனர். இதேபோல், கடந்த ஆண்டு கென்யாவில் ஏற்பட்ட வெள்ளத்தின் போது 15 பேர் இறந்தனர். இந்த இரண்டு வெள்ளங்களிலும் ஆயிரக்கணக்கானோர் தங்கள் வீடுகளை இழந்தனர். இந்த வெள்ளங்களைப் போல ஏழு அல்லது எட்டு மடங்கு அதிகமாக இருக்கும் என இந்தப் புதிய ஆய்வில் சொல்லப்பட்டுள்ளது. மேலும், காலநிலை மாற்றத்திற்கு அதிகம் பாதிக்கப்படக்கூடிய இடத்தின் முக்கியமான ஒரு பகுதியாக ஆப்பிரிக்கா இருக்கிறது. மழை வடிவங்களைப் பற்றிய இந்த ஆய்வு, உணவுப் பாதுகாப்பை எதிர்கொள்வதற்கும் வறட்சியைக் கையாள்வதற்கும் மிகக் கடுமையான சிக்கல்கள் இருக்கும் என்பதையே இந்த ஆய்வு காட்டுகிறது.

2016-ம் ஆண்டிலிருந்து, 100 ஆண்டுகளில் இல்லாத வெப்பமானது நிகழ்ந்து வருகிறது. கடந்த ஆண்டு, அதிகமான வறட்சி காரணமாக கேப்டவுன் நகரம் டே ஜீரோ நிலையை எட்ட இருந்தது. உலகிலேயே ஒரு பெரு நகரம், தண்ணீர் இல்லா நிலைக்குப் போக இருந்தது. அதன் பிறகு பக்கத்தில் இருக்கும் மாகாணங்களிலும், மழைப் பொழிவு மூலம் கிடைத்த தண்ணீரைப் பயன்படுத்தி மீண்டது, கேப்டவுன். அதே வருடத்தில்தான் கென்யாவின் அதிகமான இடங்களில் மழைப் பொழிவு ஏற்பட்டு, மக்கள் வெள்ளங்களில் மிதந்தனர் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. இதனால் இனி மழையானாலும், வறட்சியானாலும் பல இடங்களில் ஒரே நேரத்தில் தீவிரமாக இருக்கும் என்பதையே அந்த ஆய்வு காட்டுகிறது.