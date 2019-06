``காலநிலை அவசரம் என்று அறிவிக்க வேண்டும்...!" - போராடிய 70 சூழல் போராளிகள் கைது | This is not a climate change, it is a climate emergency... Protesters arrested in New York

நியூயார்க் டைம்ஸ் தலைமையிடத்துக்கு வெளியே போராடிய 70 சுற்றுச்சூழல் போராளிகள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். சாலைகளில் அமர்ந்தும் படுத்தும், கட்டடங்களின் மீது ஏறியும் நியூயார்க் டைம்ஸ் பத்திரிகை காலநிலை மாற்றம் என்பதற்குப் பதிலாகக் காலநிலை அவசரம் என்று பிரகடனப்படுத்த வேண்டும் என்று இந்தப் போராட்டத்தை அவர்கள் மேற்கொண்டுள்ளனர்.

நியூயார்க் காவல்துறை இந்தப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட 67 பேரைக் கைதுசெய்துள்ளது. நியூயார்க் துறைமுக நிர்வாக காவல்துறை அதிகாரிகள் மூன்று பேரைக் கைது செய்துள்ளனர்.

காலநிலை மாற்றத்துக்கு நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை எனில், நாமே மிகப்பெரிய அளவில் படுகொலைகளைச் செய்தவர்களாகிவிடுவோம் என்பதைத் தெரிவிக்கும் பதாகைகளை ஏந்தியவாறு அவர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். அதில் அவர்கள் காலநிலை 'மாற்றம்' என்பதை 'அவசரம்' என்று திருத்தியிருந்தனர். துறைமுக நிர்வாகத்தின் பேருந்து நிறுத்துமிடத்திலும் அதுகுறித்துக் காலநிலை அவசரம் என்ற பதாகைகளைப் பரவலாக வைத்துள்ளார்கள். காலநிலை மாற்றம் குறித்த போராட்டங்கள் அமெரிக்கா உட்பட பல மேற்கத்திய நாடுகளில் தொடர்ச்சியாக நடந்துவருகிறது. இது அந்த மக்கள் மத்தியில் அதுகுறித்த விழிப்புணர்வு பெருகி வருவதைக் காட்டுகிறது. இந்தப் பிரச்னை தொடர்பாகச் சமீபத்தில் Climate Emergency என்ற பதத்தை `தி கார்டியன்' என்ற ஆங்கில இணையதளம் பயன்படுத்தத் தொடங்கியது குறிப்பிடத்தக்கது.

