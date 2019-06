95 வருடங்களுக்குப் பின் உயிர்த்தெழுந்த எரிமலை... புதிய கோணத்தில் கிடைத்த ஆச்சர்யப் புகைப்படம்! | Volcano Eruption Photographed By ISS Astronaut

சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்தில் பல்வேறு நாடுகளைச் சேர்ந்த விண்வெளி வீரர்கள் தங்கியிருக்கிறார்கள். இவர்கள் ஆராய்ச்சி, கட்டமைப்பு, பழுதுபார்ப்பது போன்ற பல்வேறு பணிகளில் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள். பணி நேரம் தவிரப் பொழுதுபோக்காகவும் சில விஷயங்களை அவர்கள் செய்வதுண்டு. அதில் முக்கியமானது புகைப்படம் எடுப்பது. சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்தின் சில இடங்களில் வெளிப்புறத்தைப் பார்க்க முடியும். அதன் வழியாக எடுக்கப்படும் புகைப்படங்களில் பூமியை முற்றிலும் புதிய கோணத்தில் பார்க்க முடியும். நாசாவோ அல்லது அதை எடுத்தவர்களோ அவ்வப்போது அவற்றை வெளியிடுவார்கள். அப்படி நாசா தற்போது வெளியிட்டிருப்பது ஒரு எரிமலை வெடிப்பின் புகைப்படம்.

95 வருடத் தூக்கத்திலிருந்து விழித்த எரிமலை

உலகின் பல இடங்களில் எரிமலைகள் அவற்றின் சுயரூபத்தை மறைத்து உறங்கிக்கொண்டிருக்கின்றன. அவை எப்போது விழித்துக் கொள்ளும் என்பது யாருக்கும் தெரியாது. அப்படித் தூங்கிக்கொண்டிருந்த ஒரு எரிமலைதான் ரெய்கோக் எரிமலை (Raikoke Volcano). ரஷ்யாவின் கம்சட்கா தீபகற்பப் பகுதியில் உள்ள குரில் தீவில் இது அமைந்திருக்கிறது. ரெய்கோக்கின் அருகில் வேறு சில எரிமலைகளும் இருக்கத்தான் செய்கின்றன. ஆனால் இது மற்றவற்றைப் போல இல்லாமல் அரிதாகத்தான் வெடிக்கிறது. இதற்கு முன்பு 1778-ம் ஆண்டும், அதன் பின்னர் 1924-ம் ஆண்டிலும்தான் இறுதியாக வெடித்தது. அதன்பின்னர் உறக்க நிலைக்குச் சென்றுவிட்டது. இது அமைந்திருக்கும் குரில் தீவில் மனிதர்கள் யாரும் வசிப்பதில்லை என்பதால் இதைப் பற்றி யாரும் பெரிதாகக் கண்டுகொள்வதில்லை. இறுதியாக வெடித்து 95 வருடங்களைக் கடந்து விட்ட பிறகு கடந்த 22-ம் தேதி காலையில் உயிர்த்தெழுந்திருக்கிறது ரெய்கோக். 700 மீட்டர் அகலம் கொண்ட இதன் வாய்ப்பகுதியில் இருந்து தூசியும் வாயுவும் வெளியேறியிருக்கின்றன. வடக்கு பசிபிக் பெருங்கடலின் மேலே 13 முதல் 17 கிலோமீட்டர் உயரம் வரை இந்த எரிமலை வெடிப்பின் காரணமாக உருவான தூசுப்படலம் எட்டியிருக்கிறது.

இதில் குறிப்பிடத்தக்க விஷயம் அதன் வெடிப்பு படம் பிடிக்கப்பட்டதுதான். ரெய்கோக் எரிமலை வெடிப்பால் உருவான தூசுப் படலத்தை விண்வெளியில் இருக்கும் செயற்கைக்கோள்கள் அடையாளம் கண்டு அதைப் படம் பிடித்திருக்கின்றன. ஜப்பானின் செயற்கைக்கோளான ஹிமாவரி-8 இந்த எரிமலை வெடிப்பு நிகழ்வை அழகாகப் படமாக்கியிருக்கிறது. அதேபோல பூமியிலிருந்து 400 கி.மீ உயரத்தில் நிலைநிறுத்தப்பட்டிருக்கும் சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்தில் தங்கியிருக்கும் ஒருவரும் இதைப் படம் பிடித்திருக்கிறார். ஆனால் அந்த விண்வெளி வீரரின் பெயர் வெளியிடப்படவில்லை.

