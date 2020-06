`அதிபர் தேர்தலில் உதவ ஜின்பிங்கிடம் கெஞ்சிய ட்ரம்ப்?!’ -ரகசியம் நிறைந்த அதிகாரியின் புத்தகம்

அமெரிக்க அதிபர் ட்ரம்ப், தான் பதவியேற்ற காலம் முதல் தற்போது வரை கடுமையான விமர்சனங்களைச் சந்தித்து வருகிறார். வெளியுறவுக் கொள்கைகள், பொருளாதார நடவடிக்கைகள் மற்றும் கொரோனா விவகாரம் எனப் பல விஷயங்களிலும் ட்ரம்பின் மீது பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகளை அரசியல் விமர்சகர்கள் எழுப்பி வருகின்றனர். அவரது ஆட்சிக்காலமும் இன்னும் சில மாதங்களில் முடியவுள்ளது.

மீண்டும் அவர் தேர்தலில் நிற்பதால் அவருக்கு எதிரான பிரசாரங்கள் கடுமையாக நடந்து வருகின்றன. இந்தநிலையில், அமெரிக்காவின் முன்னாள் பாதுகாப்பு ஆலோசகர் ஜான் போல்டன் ட்ரம்பின் ரகசிய விவாதங்கள், சர்ச்சையான நடவடிக்கைகள் ஆகியன குறித்து `The Room Where It Happened: A White House Memoir’ என்ற தலைப்பில் புத்தகம் ஒன்றை எழுதியுள்ளார். இதை வெளியிட ட்ரம்ப் தலைமையிலான அரசு கடுமையான எதிர்ப்பு தெரிவிப்பதால் இந்த விஷயம் சர்ச்சைக்குரிய ஒன்றாக மாறியுள்ளது.