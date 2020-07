ட்ரம்ப்: உலகின் மிகவும் ஆபத்தான மனிதன் உருவானது எப்படி? - சர்ச்சையைக் கிளப்பும் புத்தகம்

அதிபர் ட்ரம்ப்பின் நெருங்கிய உறவுக்கார பெண் மேரி எல்.ட்ரம்ப். இவர் ட்ரம்பைப் பற்றிய, `Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man' என்ற புத்தகத்தை எழுதி வெளியிட்டுள்ளார். புத்தகத்தின் தலைப்பிலேயே `உலகின் மிகவும் ஆபத்தான மனிதனை எங்களது குடும்பம் எவ்வாறு உருவாக்கியது’ என்று இருப்பதால் இந்தப் புத்தகத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பு அதிகமாக இருந்தது. மேரி இந்தப் புத்தகத்தில் ட்ரம்ப் வளர்ந்த சூழல், அவர் பெற்றோர்களின் நடவடிக்கைகள் உள்ளிட்ட பல விஷயங்களையும் தெரிவித்துள்ளார். ஆதிக்கங்கள் நிறைந்த செயலற்ற குடும்பம் என்ற தொனியிலேயே புத்தகத்தை மேரி எழுதியுள்ளார். இதனால், ட்ரம்ப்பின் வாழ்க்கையில் நடந்த சில மோசமான விஷயங்கள் வெளி உலகிற்கு தெரிய வந்துள்ளன எனலாம்.