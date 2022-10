ஐரோப்பாவில் உயர்கல்வி - 8| பிரான்சு நாட்டில் உயர்கல்வி வாய்ப்புகள் - விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

பிரன்ஞ்ச் மொழிக் கல்வியில் பயிலும் பொழுது, பெரும்பாலுமான பல்கலைக்கழகப் பட்டப்படிப்புகளுக்கு கல்விக்கட்டணம் மிகக் குறைவாகச் செலுத்தினால் போதுமானது. பிரான்சு நாடு/ஐரோப்பிய நாட்டு மாணவ, மாணவியர்களுக்கு இணையாகவோ அல்லது சற்றுக்கூடுதலாகவோ கல்விக்கட்டணம் இருக்கும். லட்சங்களில் இருந்து ஆயிரங்களுக்கு நமது செலவும் மாறிவிடும். அதற்குரிய புலமைச் சான்றிதழ் ( TCF (Test de connaissance du français - Test of knowledge of French), Le TEF (Test d’évaluation de français - French assessment test)) அல்லது பட்டப்படிப்புச் சான்றிதழ் (The DELF (Diplôme d’études en langue française - Diploma of French-language studies), DALF (Diplôme approfondi de langue française - Advanced diploma in French language)) சமர்பிக்க வேண்டும். ஆங்கில வழிப் பாடப்பிரிவிற்கு IELTS அல்லது TOEFL ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது.