ஐரோப்பாவில் உயர்கல்வி - 10: ஆஸ்திரியா நாட்டில் உயர்கல்வி வாய்ப்புகள் - விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

ஏனைய நாடுகள் போல, இளநிலைப் பட்டப்படிப்பிற்கு 180 ECTS, முதுநிலைப் பட்டப்படிப்பிற்கு 120 ECTS, பாரம்பரிய பட்டப்படிப்பான Magistra or Magister in most disciplines or Diplom-Ingenieur(in) for engineers கல்விக்கு 4 – 6 ஆண்டுகள், 240-360 ECTS வரை கணக்கிடப்படுகிறது. 1 ECTS என்பது 28 மணி நேர பாட வகுப்புகள் ஆகும். ஆஸ்திரியப் பல்கலைக்கழகங்களில் குளிர்காலப் பருவம் அக்டோபரில் தொடங்கி ஜனவரியில் நிறைவுப் பெறுகிறது. கோடைக்காலப் பருவம் மார்ச் மாதம் தொடங்கி செப்டம்பரில் நிறைவுப்பெறுகிறது. அந்தந்தக் கல்விப் பருவத்திற்கு ஏற்ப விண்ணப்பத் தேதிகளும் மாறுபடும். கீழே அதனைக் காணலாம்.