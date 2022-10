ஐரோப்பாவில் உயர்கல்வி - 9| ஹங்கேரி நாட்டில் உயர்கல்வி வாய்ப்புகள்; விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

அங்கேரி உயர்கல்விச்சட்டம் 2012, அனைத்து அரசுப் பல்கலைக்கழக நடைமுறை மற்றும் நிதியினைக் கண்காணித்து, கட்டுப்படுத்துகிறது. 2010 முதல் Budapest University of Technology and Economics, Eötvös Loránd University, Semmelweis University, the University of Debrecen, மற்றும் University of Szeged ஆகிய பல்கலைக்கழகங்கள் ஆராய்ச்சிகளுக்கான நிதி வாய்ப்பினை அங்கேரி மனிதவள அமைச்சகம் வழங்கி வருகிறது.

Corvinus University of Budapest, Szent István University, University of Miskolc, University of Pannonia மற்றும் University of Pécs ஆகிய பல்கலைக்கழகங்கள், ஏதேனும் ஒரு துறையில் சிறந்துவிளங்கி வருவதாலும், உலகத்தர வரிசையில் முன்னணி, அயல்நாட்டு மாணவ, மாணவிகள் நகர்கைக் கல்வி (Mobility Programmes) உள்ளிட்டக் காரணங்களால் சிறப்புப் பல்கலைக்கழக அங்கீகாரம் பெற்று அரசு நிதி ஒதுக்கீடுகளை தொடர்ந்துப் பெற்று வருகிறது. அங்கேரி முழுமைக்கும் 65 உயர்கல்வி நிறுவனங்கள் உள்ளன. அதில், பல்கலைக்கழகங்கள், பயனுறு அறிவியல் பல்கலைக்கழகங்கள், கல்லூரிகள் என பிரிவுகள் உண்டு.