ஐரோப்பாவில் உயர்கல்வி - 2 | சுவீடன் நாட்டில் உயர்கல்வி வாய்ப்புகள் - விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

10. சுவீடனின் பல்கலைக்கழகப் பட்டியல்

The Major colleges in Sweden for Engineering and Technology courses would be:

o KTH University , Stockholm

o Uppsala University , Uppsala

o Chalmers University, Gothenburg

o Linkoping University

o Blekinge University, Karlskrona

o Lund University

o Malarden University , Vasteras

For Biology related courses the following universities have high reputation:

o Uppsala University, Uppsala

o Karolinska University, Stockholm