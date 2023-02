Published: 22 Feb 2023 10 AM Updated: 22 Feb 2023 10 AM

விவேக் ராமசாமி: ட்ரம்ப்புக்கு டஃப்; அமெரிக்க அதிபர் தேர்தல் களத்தில் இந்திய வம்சாவளித் தொழிலதிபர்

அடுத்த ஆண்டு நடைபெறவிருக்கும் அமெரிக்க அதிபர் தேர்தலில் கேரளாவைப் பூர்வீகமாகக்கொண்ட விவேக் ராமசாமி போட்டியிடப்போவதாக அறிவித்திருக்கிறார்.