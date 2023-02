Published: Just Now Updated: Just Now

இந்தியாவிலிருந்து பாகிஸ்தானுக்குள் நுழைந்த குரங்கு; போராடிப் பிடித்த அதிகாரிகள்- அடுத்து நடந்ததென்ன?

இந்தியாவிலிருந்து பாகிஸ்தானுக்குள் நுழைந்த குரங்கைப் பிடித்த பாகிஸ்தான் அதிகாரிகள், மிருகக்காட்சிசாலையில் போதிய இடம் இல்லாததாலும், போதிய கால்நடை மருத்துவர்கள் இல்லாததாலும், குரங்கை தெருக்கூத்து கலைஞர்களிடம் ஒப்படைத்திருக்கின்றனர்.