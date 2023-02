Published: Just Now Updated: Just Now

பாகிஸ்தான்: முதல் திருநங்கை செய்தி வாசிப்பாளர் மர்வியா மாலிக் மீது துப்பாக்கி சூடு; காரணம் என்ன?

பாகிஸ்தானின் முதல் திருநங்கை மாடலாக தேர்வானார் மர்வியா. 21 வயதில் நாட்டின் முதல் திருநங்கை தொலைக்காட்சி தொகுப்பாளராக ஆனார். அதன் பிறகு 2018-ல் தலைப்புச் செய்திகளை வாசிக்க ஆரம்பித்தார். இவருக்கு மக்கள் மத்தியில் அதிக வரவேற்பு இருந்தது.

oddities மர்வியா மாலிக் | Marvia Malik