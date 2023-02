Published: Just Now Updated: Just Now

"புதின் தவறாக எண்ணிவிட்டார்; நாங்கள் ஒன்றாகத்தான் இருக்கிறோம்" - உக்ரைனில் அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடன்

``உக்ரைன் பக்கம் மற்றவர்களைக் கொண்டு வர முடியாது என்று அவர் எண்ணிக்கொண்டிருந்தார். ஆனால் அவர் அவ்வாறு நினைத்தது தவறு. அதற்கான ஆதாரம், இப்போது நாங்கள் இங்கு ஒன்றாக நிற்கிறோம்." - பைடன்