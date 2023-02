Published: Just Now Updated: Just Now

அமெரிக்க பெண்ணுக்கு பிறந்த `மோ மோ' ட்வின்ஸ்; அரிய நிகழ்வு என்று வியக்கும் மருத்துவர்கள்!

இந்த மோமோ ட்வின்ஸ் ஓர் அரிய நிகழ்வு; மேலும் பிரசவ கால சிக்கல்கள் மிகமிக அதிகம். தொப்புள் கொடியை தவிர மற்ற அனைத்தையுமே இந்த இரட்டையர்கள் பகிர்ந்து கொள்வர். அது பிரசவ சமயத்தில் கொடி சுற்றி கொள்வதற்கான வாய்ப்பை அதிகப்படுத்தும்.

oddities ட்வின்ஸ் | மாதிரிப்படம் ( pixabay )