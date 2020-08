வானத்தில் இருந்து கொட்டிய வெள்ளம்…! - பரவசத்தை ஏற்படுத்திய 'நயாகரா' நீர்வீழ்ச்சி பயணம் #MyVikatan

அங்கே இந்திய உணவகங்கள் இருக்கின்றன. விலை மிக அதிகம் ஒரு தட்டு (One Plate Lunch) மதிய உணவு பதினெட்டு டாலர்கள் (நம்ம ஊர் மதிப்பில் 1250 ருபாய்). அரை மனதுடன் அந்த மதிய உணவை உண்டுவிட்டு அதன் பிறகு கேவ் ஆப் விண்ட்ஸ் (Cave of Winds) என்ற இடத்திற்கு நாங்கள் சென்றோம். அதே போல வரிசையில் கிட்டத்தட்ட இரண்டு மணிநேரம் காத்திருந்து, மேலிருந்து 150 அடி கீழே லிப்ட் ல் சென்றால் ஒரு சிறிய கிளை அருவியில் சென்று நாம் குளிக்க முடியும். சிறிய அருவி என்று குறிப்பிட்டாலும் கீழே சென்று பார்த்தால் அதுவே பெரிய அருவியாக தெரிகிறது. மிக அற்புதமான ஆனந்த அனுபவம் அது.

இந்த அனுபவத்தை நான் எப்படி விவரித்தாலும், நாம் நேரடியாக சென்று அதை அனுபவிக்கும் வரை அதை நம்மால் உணர்ந்து கொள்ளவே முடியாது (It cannot be explained until you experienced). பிறகு படிகள் வழியாக மேலே ஏறி மிக நெருக்கமாக அருவியை பார்த்து விட்டு மறுபடியும் லிப்ட் வழியாக மேலே வந்தோம்.

பனிக்காலத்தில் இந்த அருவியும் நதியும் முழுவதுமாக உறைந்து விடும் என்று கேள்வி பட்டிருக்கிறேன். இந்த மொத்த அழகும் உறைந்த நிலையில் பார்த்தால் எப்படி இருக்கும் என எண்ணி பார்க்கிறேன். பனிக்காலத்தில் செல்ல நேர்ந்தால் ஒரு முறை சென்று பார்க்க வேண்டும்.

-ஆனந்தகுமார் முத்துசாமி