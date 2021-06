களத்தில் நிற்கும் 6 துறைகள்! - கொரோனா வாரியர்ஸ் #MyVikatan

``Managers might be a rulers but, executives are the real masters''

மேலாளர்கள் நிர்வாகத்தின் ஆட்சியாளர்களாக இருக்கலாம் ஆனால் .. நிர்வாகிகள் தான் உண்மையான எஜமானர்கள் என்று நிர்வாக விதியில் சொல்வார்கள். நாட்டில் ஒரு திட்டம் கொண்டு வரும் போது அதனை கடைமட்டம் வரை உள்ள மக்களுக்கு கொண்டு சென்று சேர்ப்பது அரசு அதிகாரிகள் மற்றும் ஊழியர்களும் தான். அந்த வகையில் கொரோனா நோய்த்தொற்று காலத்தில் நோய்தடுப்பு மற்றும் மக்களின் வாழ்வாதாரத்தையும் பாதிக்காத வகையில் திறம்பட செயலாற்றிய துறைகளில் உள்ளோரின் பணிகளைப் பற்றி பார்க்கலாம்.



#உள்ளாட்சித்துறை

உள்ளாட்சித்துறையில் கிராமப்பகுதிகளில் ஊரக உள்ளாட்சியும், நகரங்களில் நகர்புற உள்ளாட்சியும் செய்த பணிகள் கணக்கிலடங்காதவை. ஊரடங்கு நேரத்தில் மக்களுக்குத் தேவையான காய்கறிகள்,பழங்கள், மளிகை விநியோகம் செய்வதை உறுதி செய்து வாகன வசதி ஏற்படுத்திக் கொடுத்தனர். தினசரி அனைத்துப் பகுதிகளுக்கும் செல்கின்றனவா என்பதை கண்காணித்தனர். தடுப்பூசி முகாம் நடத்துவது, கிராமப்புறங்களில் வீடு வீடாகச் சென்று நோய்தொற்று பாதிப்புகளை கணக்கிட்டு மருத்துவ முகாம் நடத்துவது, நோய் தொற்றினால் தடைசெய்யப்பட்ட பகுதிகளில் உள்ளாட்சி பணியாளர்களை நியமித்து உதவுவது, காய்ச்சல் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளை பார்வையிடுவது,முன் கள ஆய்வில் ஆக்சிஜன்,ஆக்சிமீட்டர், தெர்மல் ஸ்கேனர் வழங்கினர்.