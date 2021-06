கொரோனா அலைக்கூட ஓய்ந்திடும், குட்மார்னிங் அலை ஓயாது..! - LKG ஆன்லைன் கிளாஸ் சேட்டைகள் #MyVikatan

#ஆன்லைன் வகுப்புகள்

"Something is better than nothing" என்பது போல இந்த கால கட்டத்தில் நேரடி கற்பித்தல் இல்லாத போது ஆன்லைன் வகுப்புகள் ஓரளவு உதவுகின்றன. தமிழகம், கேரளாவில் தொலைகாட்சி வாயிலாகவும், ஆசிரியர்கள் வாட்ஸ் அப் வாயிலாகவும், கூகுள் சீட் வழியாகவும் தொழில் நுட்பத்தை பயன்படுத்த ஆரம்பித்துள்ளனர்.

அரசுப் பள்ளிகளில் வாட்ஸ் அப் குழுவில் 40 பேர் இருந்தாலும் படித்து பதிவிடுவது சிலர் மட்டுமே. மற்றவர் பார்த்தும் பார்க்காதது போல் கடந்துவிடுகின்றனர். இன்னும் சிலர் புத்தகமே வாங்கவில்லை. குழந்தைகளின் எதிர்பார்ப்புகளை பெற்றோரால் நிறைவேற்ற முடிவதில்லை. அதேபோல் பெற்றோருடைய எதிர்பார்பார்ப்பை குழந்தைகளால் நிறைவேற்ற முடிவதில்லை. காரணம், எல்லாமே பெரிய எதிர்பார்ப்புகள் என்பதால் தான். இந்த எதிர்பார்ப்புகள் நிச்சயம் நிறைவேறும்.