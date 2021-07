பறவையே எங்கு இருக்கிறாய்..? - அன்புடன் நா.முத்துக்குமார் ரசிகன்..! #MyVikatan

7. அணிலாடும் முன்றில் புத்தகத்தில் அம்மா, அப்பா, தாத்தா, ஆயா என்று உலகில் உள்ள ஒவ்வொரு உறவு பற்றியும் சிறப்பாக எழுதியிருப்பார். அந்தப் புத்தகத்தின் கடைசியில் மகன் என்ற உறவைப் பற்றி எழுதியிருப்பார். அதில் நா. முத்துக்குமார் தனது மகனுக்கு எழுதிய கடிதம் வைரல் ஆனது. உண்மையை சொல்ல வேண்டுமென்றால் ஒவ்வொரு வீட்டிலும் அந்தக் கடிதம் ஃப்ரேம் செய்து மாட்டப்பட வேண்டும்.

8. தரமணி பாடல் ஆல்பத்தில் உள்ள "From the bottom of my heart" என்று தனக்கும் நா. முத்துக்குமருக்கும் உள்ள உறவை பற்றி இயக்குனர் ராம் மற்றும் இசையமைப்பாளர் யுவன் சங்கர் ராஜா இருவரும் பேசியிருப்பார்கள். "பறவையே எங்கு இருக்கிறாய்" என்ற தலைப்பில் இயக்குனர் ராம் அல்லது ஏ.எல்.விஜய் இயக்கத்தில் நா. முத்துக்குமாரின் வாழ்க்கை வரலாறு திரைப்படமாக உருவாக வேண்டும் என்பது என் ஆசை.

9. பள்ளி படிக்கும் காலத்திலயே தாயை இழந்த நா. முத்துக்குமார் அவருடைய மகன் பள்ளி படிக்கும் காலத்தில் இறந்து போனது பெரும் சோகம். இனிவரும் பள்ளி பாட புத்தகத்தில் நா. முத்துக்குமார் தன் மகனுக்கு எழுதிய கடிதத்தையும் மற்றும் சைவம் படத்தில் இடம்பெற்றிருக்கும் அழகே அழகே பாடலையும் பாடமாக வைக்க தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

10. "பட்டாம்பூச்சி விற்பவன்" என்ற நா. முத்துக்குமாரின் கவிதை தொகுப்பை கருவாக வைத்து திரைப்படம் எடுக்க இருக்கிறார் இயக்குனர் வெற்றிமாறன். நா. முத்துக்குமார் இயக்குனர் பாலுமகேந்திராவின் உதவி இயக்குனர். இயக்குனர் பாலுமகேந்திராவிடம் வெற்றிமாறன் உதவி இயக்குனராக சேரும்போது அவருக்கு முதன்முதலில் கிடைத்த நண்பர் நம் நா. முத்துக்குமார் தான். அதை தன் "மைல்ஸ் டு கோ" புத்தகத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளார் இயக்குனர் வெற்றிமாறன்.

நதியிலே விழுந்த இலையென நா.முத்துக்குமாருடைய ஆன்மாவின் பயணம் தொடரட்டும்...

- மா. யுவராஜ்