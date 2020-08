தேர்ந்த நிர்வாகமும் பொறுப்புள்ள மக்களும்! - மீன்பிடித்தீவு, சிங்கார சிங்கப்பூர் ஆன கதை MyVikatan

இதன் மூலம் சலுகைகள், குடியுரிமை பெற ஏதுவாய் இருக்கும். 2008 வரை எளிமையாய் இருந்த நடைமுறை பின்பு பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காக விதிமுறைகள் அதிகம் வகுக்கப்பட்டுள்ளன. இன்றும் தம் நாட்டினை குறித்து பேசும்போது பெருமை பொங்க பேசுகின்றனர்.

Winners donot do different things, they do things differently.

வெற்றியாளர்கள் எதையும் புதிதாய் செய்வதில்லை. செய்வதையே வித்தியாசமாய் செய்கிறார்கள் வெற்றி பெறுகிறார்கள். சிங்கப்பூர்காரர்களும் அவ்வாறே!

-மணிகண்டபிரபு