``ஓஹோ.. இதான் பவுடர் கலையாத நடையா.. !‘’- வாக்கிங் டாக்கிங் – பகுதி 3

எங்க தாத்தா எண்பது வயதை தாண்டியும் ஆரோக்கியமாக இருந்தார், அவர் பவுடர் கலையாத நடையினால் எந்த பிரயோஜனம் இல்லை என்பார்,

பவுடர் கலைந்து போய் இருந்ததால் என்னவோ, ஒரு இளைஞன் அங்கே நின்றிருந்த பைக்கின் கண்ணாடிக்கு முன் நின்று தன் முகத்தை கர்சீப்பால் துடைத்துக்கொண்டு, தலைகேசத்தை வாரி இறைத்து அழகினை மெருகேற்றிக்கொண்டிருந்தான்.

அவனின் செய்கை சற்றே வித்தியாசமாக இருக்கவே தமிழய்யாவிடம் சுட்டிக்காட்டினேன். சற்று தூரத்தில் ஒரு இளம்பெண் நளினமாக நடைப்பயிற்சி மேற்கொண்டிருந்தாள். ஈர்ப்பு விசை வேலை செய்தது,

“OBJECTS IN THE MIRROR ARE CLOSER THAN THEY APPEAR” எனக் கண்ணாடியில் எழுதியிருக்கும்.

இது குவி ஆடியின் சிறப்பம்சம். ரியர்வியூ கண்ணாடியில் இந்த எச்சரிக்கை வாக்கியத்தைக் கண்டிப்பாக பொறிக்கவேண்டும் என்பது நம் நாட்டில் மட்டுமல்ல, அமெரிக்கா, கனடா, நேபாள் மற்றும் தென் கொரியா ஆகிய நாடுகளில் விதிமுறை.

அதனால் அந்த பெண் தொலைவில் இருப்பது கூட அருகில் இருப்பது போலத் தெரிந்திருக்கும்.