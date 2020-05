`ஆளாளுக்கு ஹலோ ஹலோனு கத்தாதீங்கப்பா..!’ - ஆன்லைன் க்ளாஸ் சோதனைகள் #MyVikatan

#ட்ரையல் வகுப்பு

லோக்கல் கிரிக்கெட்டில் ட்ரையல் பால் போடுவார்கள். அவன் அந்த பாலை அடிக்கிற வரை அதை ட்ரையல் பால் என்று ஒத்துக்கொள்ளமாட்டான். அதுபோல்தான் ட்ரையல் வகுப்பும். வகுப்பெடுப்பவர் திருப்தியடையும் வரை நடத்துவார்கள்.

முதலில் எல்லோரையும் Zoom app, Google Hangsout meet இன்ஸ்டால் செய்யசொல்லி லிங்க் மெயில் அனுப்பி ஜாய்ன் பன்னச்சொன்னார்கள். நாங்களும் கெடா வெட்டுக்குப் போகிற ஆடுகள் மாதிரி நம்பி ஏறிப் போனோம். ஆடியோ, வீடியோ, சரியா கனெக்ட் ஆகிறதா என்று பார்த்தபின், மெளனராகம் கார்த்தி மாதிரி Can u hear me, can everyone hear me என்று கேட்டுக்கொண்டே இருப்பார்கள். எல்.ஆர் ஈஸ்வரி பாட்டு கேட்கிற மாதிரி எல்லோரும் பொறுமையாக காத்துக்கொண்டிருப்போம்.

முதன்முறை வீடியோ கால் வரும்போது எல்லோரும் வேற்றுமொழிப்பட வில்லன் ரேஞ்சுக்குப் பயங்கரமாகதான் இருந்தோம்.

ஆளாளுக்கு ஹலோ ஹலோ என்று சொல்ல கடுப்பாகி.. ``நீங்க வந்தாமட்டும் போதும் வணக்கமெல்லாம் சொல்ல வேண்டாம்’’ என்று ஆர்டர் போட்டுவிட்டார்கள்.

முதல்முறை வகுப்பு முடிந்ததும் ஜிம்மிற்கு முதல் நாள் போய்வந்தது போல் ஒரு திருப்தி.