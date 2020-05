`சிரிக்காமல் படிக்கவும்; இது எங்க ட்ரெக்கிங் வரலாறு!' - வாசகரின் ஜாலி பகிர்வு #MyVikatan

ஒருமுறை, நாசிக்கில் நடந்த கும்பமேளாவிற்குப் போனோம். போகிறபொழுது, என் நண்பன் ஓஜா சொன்ன கவிதை இன்றைக்கும் நினைவில் இருக்கிறது. It is not a politically correct poem. தகவலுக்காகச் சொல்கிறேன்.

"தாஜ்மஹால் கட்ட வேண்டும்

மும்தாஜ் கிடைக்கவில்லை

திருமணத்திற்குப் பின்பு

தாஜ்மஹால் கட்ட வேண்டும்

மும்தாஜ் சாகவில்லை"

கும்பமேளாவில், விதவிதமான சாமியார்களின் விநோத நடவடிக்கைகள், அது ஒரு வித்தியாசமான உலகம் என்று உணர்த்தியது. ஒரு இடத்தில், கூட்டமாக சாமியார்கள் நின்றிருந்தார்கள். தலைமை சாமியார் ஒரு ஆசனத்தில் அமர்ந்திருந்தார். அவரின் அருகே நின்றவர், "ராம், லக்ஷ்மண், ராவண், பாகல் அட்டாரா இஸ் தரஃப் ஆயியே" என்று சொன்னார்.