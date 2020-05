`கேரியேஜை ஸ்டைலா ஹேண்டில் பண்ற அந்தத் தருணம்..!' - டைப்ரைட்டிங் மெமரிஸ் #MyVikatan

குரங்கு பெடல் ஓட்டியவனுக்கு பார் கம்பிக்குக் கால் போடுவது போல pack my nox with five dozen liquor jugs எனத் தொடங்கும் கட்டுரைகளை அடிக்கத் தொடங்குவோம். மினி பஸ் ட்ரைவர் ஸ்டேரிங்கை ஸ்டைலாய் வளைப்பது போல கேரியேஜை இடது புறம் அநாயசமாய்த் தள்ளுவோம். `அது நான்தானா நான்தானா அடேய் நீதானா நீதானா' என ரஜினியைப் பார்த்த சலூன் கடை சண்முகம் மாதிரி மனசு சரவெடி வெடிக்கும்.

டைப் செய்யும் போது நொடிப்பொழுதில் கண் பார்த்து மூளைக்குத் தகவல் அனுப்பி, விரல் வழியே மின்னல் வேகத்தில் எழுத்துகள் விழும். உடலின் மொத்த செல்களும் ஒன்றிணைந்து கவனம் முழுக்க ஓரிடத்தில் குவிக்கும் அதிசயத்தை உணரலாம் அப்போது.