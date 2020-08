அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலின் புதிய கொள்கை..! - டெல்லியின் மூச்சுத்திணறலைக் குறைக்குமா? #MyVikatan

# பொருளாதார ரீதியில் எரிபொருள் பிரச்சனைக்கான நீண்ட கால,நிரந்தரத் தீர்வாக இக்கொள்கை அமையும்.

# எதிர்கால மின்சார வாகனக் கொள்கைகளுக்கான ஒரு வழிகாட்டுதலாக இக்கொள்ளை அமையும்.

எலெக்ட்ரிக் வாகனங்களின் உற்பத்தி மற்றும் விற்பனையை ஊக்குவிக்க மத்திய அரசு FAME என்னும் திட்டத்தைச் செயல்படுத்தி வருகிறது.இந்தியா அதிவிரைவாக எலக்ட்ரிக் மற்றும் ஹைபிரிட் வாகனங்களுக்கு மாற வேண்டும் என்பதே FAME (India-Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid and Electric vehicles in India) திட்டத்தின் முதன்மையான நோக்கமாகும்.

FAME திட்டத்தின் இரண்டாம் கட்டம் ஏப்ரல் 2019 இல் ஆரம்பித்தது. இது 3 வருட காலத்திற்குத் தொடர உள்ளது.இதற்கான பட்ஜெட்10,000 கோடி ரூபாய். மொத்த பட்ஜெட் ஆதரவில் எலெக்ட்ரிக் வாகனங்களுக்கான தேவையை உருவாக்கவும்,ஊக்கத்தொகைக்கும் 86 சதவிகிதம் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

மேலும், மின்சார வாகனங்களைத் தனிநபர் அல்லது வணிக நோக்கத்திற்காக கடனில் பெறுகையில் செலுத்தும் வட்டிக்கு மத்திய நிதியமைச்சகம்,வருமானவரிச்சட்டம் பிரிவு 80EEB இன் கீழ் ரூ.1,50,000 வரை விலக்கு அளிக்கிறது.எனவே எலெக்ட்ரிக் வாகனப் பயன்பாட்டை அதிகரிக்க மத்திய அரசும் தன் பங்கிற்கு பல்வேறு ஊக்குவிப்புகளை வழங்குகிறது.

டெல்லி அரசின் மின்சார வாகனக் கொள்கை அனைத்துத் தரப்புமே ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய சிறப்பான ஒன்று.இதனைத் தொடர்ந்து வெற்றிகரமாகச் செயல்படுத்த அரசுக்கு மக்களின் ஒத்துழைப்பு அவசியம்.

டெல்லியின் மின்சார வாகனக் கொள்கை வெற்றிகரமாகச் செயல்படுத்தப்படும் போது,தலைநகரின் காற்று மாசுபாடு குறைந்து மக்கள் இயல்பாகச் சுவாசிக்க வழி பிறக்கும்!

- அகன் சரவணன்