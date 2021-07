மூன்றே மாதத்தில் அழிந்த 50 கோடி தேனீக்கள், அபாயத்தின் அறிகுறி! - எச்சரிக்கும் ஆராய்ச்சியாளர்

How do we change the world? One random act of kindness at a time.

இதை சொன்னவர் ஹாலிவுட்டின் புகழ்மிக்க நடிகர் மார்கன் ஃப்ரீமன். சொன்னதை செய்தும் காட்டியிருக்கிறார். தனக்கு சொந்தமான 124 ஏக்கர் பரப்பளவு கொண்ட பண்ணையை தேனீக்கள் வாழும் இடமாக மாற்றியிருக்கிறார்.

அமெரிக்காவின் அர்கன்சாஸ் மாகாணத்தில் இருந்து தேன்கூடுகளை தேனீக்களுடன் வாங்கி தனது பண்ணையில் வைத்து அவ்வுயிரினங்களுக்கு சர்க்கரை கரைசலை கொடுத்திருக்கிறார். சர்க்கரை கரைசல் தான் தேனீக்களுக்கு உணவு.