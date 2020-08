எதிர்கால உலகை ஆளப்போகும் எலெக்ட்ரிக் வாகனங்கள்! - ஐந்து காரணங்கள் இதோ #MyVikatan

5. சலுகைகள் மற்றும் தள்ளுபடிகள்:

எலெக்ட்ரிக் வாகனங்களின் விற்பனையை ஊக்குவிக்கும் வகையில் மத்திய, மாநில அரசுகள் பல சலுகைகள் வழங்குகின்றன.

இந்திய அரசின் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி அமைச்சகம் (Ministry of New and Renewable Energy-MNRE) மின்சார வாகனங்களுக்கு மானியங்களை வழங்கும் திட்டத்தைச் செயல்படுத்தி வருகிறது. இந்தத் திட்டத்தில் கார்களுக்கு ரூ 1,50,000 வரை மற்றும் இரு சக்கர வாகனங்களில் ₹ 30,000 வரை மானியங்கள் கிடைக்கும்.