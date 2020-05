எவரெஸ்ட்டை எட்டிப்பிடிக்க இன்னும் சில மணித்துளிகள்!- ஒரு வரலாற்றுச் சாதனையின் நினைவலைகள் #MyVikatan

#வெற்றிச்செய்தி

இச்செய்தி, ஜுன் 2-ம் தேதி காலையில் லண்டனில் பரவியது. அன்றுதான் எலிசபெத் ராணிக்கு முடிசூட்டுவிழா. இரட்டைத் திருவிழாவாய் நகரமெங்கும் கொண்டாடப்பட்டது.

ஒரு மனிதனின் சாதாரண வணிகப் பார்வையில், இதிலென்ன இருக்கிறது என எண்ணத் தோன்றும். ஒரு மலை ஏறுவது பெரிய செயலா என சாதாரணமாய் நினைக்கத் தோன்றும். ஆனால், ஒரு மனிதன் முயன்றால் சிகரத்தை வெல்வான் என்பதற்கு இது ஒரு உதாரணம். ஒவ்வொருவரும் தத்தமது இலக்கில் விடாது உழைத்தால் சிகரம் தொடலாம். ஒரு வெற்றி பின்னால் வருவோர்க்கு பாதை அமைத்துக்கொடுக்கிறது. பிறரை கனவு காணத் தூண்டுகிறது. இதை முடிக்கும்போது, என்நினைவுக்கு வரும் வரிகள்,

Every new idea is a joke until one man achieves it and every new thoughts is silly until you try and believe it..

ஒவ்வொரு புதிய யோசனையும் ஒரு நகைச்சுவையாகும்,

ஒரு மனிதன் அடையும்வரை.

ஒவ்வொரு புதிய எண்ணங்களும்

வேடிக்கையானவை

நீங்கள் முயற்சி செய்து நம்பும் வரை

-மணிகண்ட பிரபு