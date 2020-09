`வெளியே சாப்பிடுங்க; நாட்டுக்கு உதவுங்க!' - இங்கிலாந்தின் புது முயற்சியும் தாக்கமும் #MyVikatan

இங்கிலாந்தில், ஹோட்டல்துறையில் பணிபுரியும் கிட்டத்தட்ட இரண்டு மில்லியன் மக்களின் வேலைகளைப் பாதுகாக்க உதவும் `Eat Out to Help Out’ முன்மாதிரித் திட்டம் உலகம் முழுவதும் பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது.

கடுமையான பொருளாதாரச் சரிவில் உலகமே சிக்கியிருக்கும் சூழலில், மக்களுக்கோ அல்லது ஹோட்டல்களுக்கோ வெறுமனே பணத்தை அளிக்காமல், வியாபார நடவடிக்கையை ஊக்கப்படுத்தும் வகையில் பணத்தைச் செலவிடும் இங்கிலாந்து அரசின் இந்தப் பொருளாதார ஊக்குவிப்பு நடவடிக்கை, உலகப் பொருளாதார நிபுணர்களால் பெரிதும் பாராட்டப்படுகிறது.

இங்கிலாந்திற்கு மட்டுமல்லாமல் இந்தியா உள்ளிட்ட உலக நாடுகள் அனைத்துக்குமே `Eat Out to Help Out’ போன்று பல்வேறு திட்டங்கள் தற்போது தேவைப்படுவது காலத்தின் கட்டாயம்தான்!

- அகன் சரவணன்