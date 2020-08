நானே கேள்வி நானே பதில்..! - சில சபாஷ் நிகழ்வுகள் #MyVikatan

#ஒரு நிறுத்தற்குறி ஒருவனின் வாழ்வை மாற்றுமா?

வெ.இறையன்புவின் கட்டுரையில் படித்த செய்தி.

'கமா'னா சும்மா இல்ல(,).

ரஷ்யாவின் ஜார் மன்னர் சட்ட விரோத செயல்களில் ஈடுபட்ட குடிமகனுக்குத் தூக்குதண்டனை விதித்தார். அதில்

Pardon impossible, to be executed(மன்னிப்பு சாத்தியமே இல்லை; தூக்கில் போட வேண்டும்) என்று எழுதுவதற்கு பதில், அவசரத்தில்

Pardon, impossible to be executed (மன்னித்துவிடுங்கள், தூக்கில் போடுவது சாத்தியமே இல்லை) என கமா குறியை மாற்றிப்போட்டு விட்டார். ஜெயில் அதிகாரியும் விடுதலை செய்துவிட்டார். ஒரு கமாவால் ஒருவன் உயிர் பிழைத்தான்.