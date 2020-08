People Cards என்னும் மெய்நிகர் விசிட்டிங் கார்டுகள்! - சில ஹைலைட்ஸ் #MyVikatan

நமக்கென People Cards உருவாக்கும் முறை:

Step1:

People Cards உருவாக்க பயனர்கள் முதலில் தங்கள் கூகுள் கணக்கில் (Chrome) உள்நுழைந்து, கூகுள் தேடலில் தங்களின் பெயரைத் தேட வேண்டும்.

Step 2:

பக்கத்தில் தோன்றும் Add yourself to Google Search விருப்பத்தின் கீழ் உள்ள Get started என்ற விருப்பத்தைத் தேர்வு செய்யவும்.

Step 3:

உங்களது புகைப்படத்தைப் பதிவேற்றவும். சுயவிவரங்கள், சமூக வலைதள விபரங்கள், வலை தளங்களுக்கான இணைப்புகள் ஆகியவற்றைப் பதிவிடவும். உங்களது இயல்பு, பொழுதுபோக்கு, விருப்பங்கள் உள்ளிட்ட விபரங்களை About என்னுமிடத்தல் உள்ளிடலாம். மெய்நிகர் விசிட்டிங் கார்டில் உங்கள் தொலைபேசி எண் அல்லது மின்னஞ்சல் முகவரியை நீங்கள் விரும்பினால் சேர்க்கலாம்.