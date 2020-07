`என் ஏஞ்சலு..!' - லோன்லி ஹோம் மேக்கர் பகிரும் புது காதல் அனுபவம் #MyVikatan

Cats are like Kings and Lover of its place . ராஜா மாதிரிதான் இருக்கும். அதற்கு இஷ்டமில்லாத இடத்தில் இருக்காது. நாய் மாதிரி மிரட்டி, பணிய வைக்க நினைத்தால் தோல்வி உறுதி. அதைக் கழுத்தில் கயிறு கட்டி இழுத்துப் போக இயலாது. அதனால் அவளை நம்ம கூட கூட்டிட்டுப் போகணும்னு நினைச்சு உன்னை நீயே கஷ்டப் படுத்திக்க வேண்டாம் என்று அறிவுரை கூறிக்கொண்டே திருச்சியில் வாடகை வீடு பார்க்க தன் நண்பர்கள் சிலருக்கு phone செய்ய ஆரம்பித்தார்... தலையில் இடி விழுந்ததைப் போல உணர்ந்தேன்.