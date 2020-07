`ஆள் மயக்கி வலைதளங்களும் தில்லாலங்கடி சைபர் குற்றவாளிகளும்..!’ - தப்பிப்பது எப்படி? #MyVikatan

அதனால் யாரும் யூகிக்க முடியாதபடி பல சொற்களின் முதல் எழுத்தைக் கொண்டும், பல தரப்பட்ட எண் மற்றும் ஆங்கில எழுத்துகளை இணைத்தும் கடினமான கடவுச் சொற்களைப் பயன்படுத்துவது உங்களை சைபர் குற்றவாளிகளிடமிருந்து காப்பாற்றும். எடுத்துக்காட்டுக்குக் கீழே உள்ளது போல முயற்சி செய்யவும்:

My QUALIFICATION IS COMPUTER ENGINEERING FROM OXFORD UNIVERSITY IN 1997

மேற்கொண்ட வாக்கியத்தின் உள்ள அனைத்துச் சொற்களின் முதல் எழுத்துகளையும் தனியாக எடுக்கவும் - MQCEFOU1997 .. இப்படிப்பட்ட ஒரு கடவுச் சொல்லை யாராவது எளிதில் யூகிக்க முடியுமா? இப்படிச் சில உபாயங்களைக் கடைப்பிடிப்பதன் மூலம் நாம் நமது ஆன்லைன் நடவடிக்கைகளை சோஷியல் குற்றவாளிகளிடமிருந்து பாதுகாத்துக்கொள்ளலாம்.

7. பொது இடங்களான ஹோட்டல், திரையரங்கம், அலுவலக கேன்டீன் போன்ற இடங்களில் தொலைபேசியில் அலுவலக மற்றும் சொந்த விவரங்களை உரத்த குரலில் பேசுவதைத் தவிர்க்கவும். உங்கள் பக்கத்தில் இருக்கும் நபர் தாராளமாக ஒரு முகமறியா சைபர் குற்றவாளியாக இருக்கக்கூடும்.

மேற்கண்ட உபாயங்களைப் பின்பற்றுங்கள் நண்பர்களே... அது உங்களையும் உங்கள் மன நிம்மதியையும் சைபர் குற்றவாளிகளின் தாக்குதல்களிலிருந்து பாதுகாத்துக்கொள்ள உதவும்.

மீண்டும் பேசுவோம் …

- விமலாதித்தன், Chief Information Security Officer, Bank Of Sharjah