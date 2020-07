`நண்பன் ஒருவன் வந்தபிறகு..!' - ஐ.டி இளைஞர் பகிரும் நட்பதிகாரம் #MyVikatan

நண்பன் திரைப்படத்தில் வரும் வசனத்தைப்போல் நான் அவனிடம் சொல்ல ஆசைப்படும் வாக்கியம்...

"நண்பா (தலைவாதான் சொல்லிட்டோம்ல) யு ஆர் கிரேட்!"

அவன் அடிக்கடி சொல்வான்.

நிலவுக்குச் செல்ல முயற்சி செய்தால்தான் உன்னால் குறைந்தபட்சம் ஒரு மரத்தின் உச்சிக்காவது செல்ல முடியும் என்று.

“Think for the Moon, you will land up at least on a treetop.”

அவனுக்கு யார் சொன்னார்களோ தெரியாது, எனக்குச் சொன்னது அவன்தான்.