`ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு ஃபீலிங்ஸ்!' -லாக்டெளன் ஸ்ட்ரெஸில் இருந்து மீள்வோமா? #MyVikatan

இந்த மன அழுத்தத்தின் பாதிப்பும் பாதிப்பின் தீவிரமும் மாறுபடுகிறது. இல்லத்தரசிகளும் மற்றும் வீட்டில் இருந்து பணிபுரியும் (WORK FROM HOME ) பெண்களும் மற்றும் கர்ப்பிணிப் பெண்களும் உளவியல் ரீதியாக மிகவும் பாதிக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதே நிதர்சனம்.

ஆண்களைப் பொறுத்தவரை WFH என்றால் Work From Home மட்டும்தான். பெண்களைப் பொறுத்தவரை WFH என்பது மூன்று விதமாக இருக்கிறது. Work From Home, Work For Home & Work For Husband.