ஓ `காதல்' கண்மணி! - சிறுகதை #MyVikatan

Whatsapp நோட்டிபிகேஷன் அடுத்தடுத்து அழைத்தது அவன் அழைத்த எண்ணிலிருந்து.

`How are you?'

`Sorry, my family was with me'

`Had to cut the call'

`Sorry to have called' - Send

`Miss you too much' - Send

`Just wanted to hear your voice - Send

டிடிங்...

`Have to go'

டிடிங்...

`Will text later'

`Ok. Bye' - Send

டிடிங்...

`Bye'

போனும் மனமும் அமைதியானது.

மனதில் மைக் செட் போட்டு அலறிய பாடல் இப்போது மெலடி பிஜிஎம் ஆனது.

`வா... பொன்மயிலே...

நெஞ்சம் ஏக்கத்தில் தவிக்குது...'

டிடிங்...

♥

`கண்மணி'

சட்டென்று சகலமும் ஒற்றைப் புள்ளியில் நின்றது. மூச்சு ஆழமாய் உள்ளே போனது. எங்கோ வெளியே காகம் ஒன்று கரைந்தது.

ரூமிலிருந்து பால்கனி கதவைத் திறந்து வெளியே வந்தேன். முகத்தில் புன்னகை ஒட்டியிருப்பது தெரிந்தது. எல்லாம் வெளிச்சமாய் இருந்தது. மெல்லிய காற்று வீசியது.

`கண்மணி...'

ஒற்றை வார்த்தையை உதடு முணுமுணுத்தது.

வீட்டினுள் என் மனைவியின் அலைபேசி ஒலித்தது.

இரண்டாவது ரிங்கில் எடுத்தாள்.

``ஹலோ..."

``..."

``ஹலோ... who is this?"

``..."

``ஹலோ... sorry... wrong number".

- கா.தாஸ்



- கா.தாஸ்